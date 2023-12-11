Herkes şokta: İddialı isim MasterChef'e veda etti

MasterChef All Star'ın önceki akşamki bölümünde, Dilara, Esra, Cemre ve Kıvanç arasında bir eleme mücadelesi yaşandı. Gecenin sonunda, jüri üyeleri Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun verdiği en düşük puanı alan eski şampiyon Cemre, MasterChef hayallerine son vermek zorunda kaldı.

MasterChef All Star'ın jüri üyeliklerini üstlenen Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu yönetimindeki eleme bölümü, dün akşam ekrana geldi. Esra, Dilara, Cemre ve Kıvanç arasındaki eleme oyununda bir yarışmacı veda etti.

İlk etapta, yarışmacılar torik ve meyan kökü kullanarak lezzetli ve yaratıcı bir yemek yapmaya çalıştılar. İkinci etapta, Şef Mehmet Yalçınkaya'nın imza tabağı yapılması istendi. Kıvanç ve Esra, daha yüksek puan alarak bir hafta daha MasterChef All Star'da kalmaya hak kazandı, ancak Cemre ve Dilara, ikinci etapta aynı puanı alınca bir kez daha düello yapmak zorunda kaldı.

Somer Sivrioğlu'nun imza yemeğini yapan yarışmacılardan en düşük puanı alan Cemre, MasterChef All Star yarışmasına veda etti. Finalist adaylarından biri olarak gösterilen Cemre Uyanık, daha önce 2019 yılında yarışmada birinci olmuştu.