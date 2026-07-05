Herkes Kilosunu Konuştu! Celal Şengör'den Dikkat Çeken Sözler

50 kilo veren Celal Şengör, kilosunun gündem olmasına sitem etti. Ünlü bilim insanı kullandığı ilacı ve yaşadığı değişimi ilk kez anlattı.

Herkes Kilosunu Konuştu! Celal Şengör'den Dikkat Çeken Sözler
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-07-2026 15:53

Son dönemde Prof. Dr. Celal Şengör'ün verdiği kilolar sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Özellikle katıldığı programlarda eski haline göre oldukça zayıflamış görünmesi dikkat çekince birçok kişi bu değişimin sırrını merak etmeye başladı. Ancak Şengör insanların bilim yerine kilosunu konuşmasından pek de memnun değil.

Kilosu Değil Bilim Konuşulsun İstiyor

Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Celal Şengör hakkında yapılan yorumlara sitem etti. Program boyunca bilimsel konular konuşulmasına rağmen sosyal medyada en çok kilosunun gündem olmasına şaşırdığını söyledi.

Şengör "Biz burada bilim anlatıyoruz, millet benim kilomla uğraşıyor" diyerek konuya esprili ama bir o kadar da sitemkâr bir yaklaşım gösterdi. Ünlü bilim insanının bu çıkışı kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı buldu.

50 Kilo Verdiği Ortaya Çıktı

Programda yapılan açıklamalara göre Celal Şengör yaklaşık 50 kilo verdi. Bu değişimde son yıllarda sıkça gündeme gelen ve aslında diyabet tedavisinde kullanılan bir ilacın etkili olduğu belirtildi.

Fatih Altaylı söz konusu ilacın öncelikle iştahı azaltmaya yardımcı olduğunu ve bu nedenle kilo vermek isteyen kişiler tarafından da tercih edildiğini anlattı. Ancak bu tür ilaçların mutlaka doktor kontrolünde kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Uzmanlar Uyarıyor

Programda ilacın bazı yan etkilerine de değinildi. Özellikle kas kaybı riskinin bilinen etkiler arasında yer aldığı belirtildi. Bu nedenle ilacı kullanan kişilerin protein ağırlıklı beslenmesinin ve düzenli sağlık takibinden geçmesinin önemli olduğu ifade edildi. Ayrıca sadece birkaç kilo vermek amacıyla bu tür ilaçlara yönelmenin doğru olmadığına dikkat çekildi.

Şengör'den Dikkat Çeken Sözler

Celal Şengör ise kullandığı ilaçla ilgili duyduğu bazı araştırmalardan da bahsetti. İlacın yalnızca şeker hastalığı üzerinde değil kalp sağlığı üzerinde de olumlu etkilerinin konuşulduğunu söyledi.

Hatta bazı çalışmalarda Alzheimer hastalığını geciktirebileceğine dair bulguların yer aldığını belirten Şengör her zamanki esprili üslubuyla "Benim Alzheimer olduğumu düşünebiliyor musun?" diyerek stüdyoda gülüşmelere neden oldu.

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