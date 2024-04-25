Herkes bunu merak ediyor! Mesut Komiser, Arka Sokaklar'a geri mi dönüyor?

Türk televizyon tarihinde önemli bir yere sahip olan 'Arka Sokaklar' dizisinin sevilen karakterlerinden Mesut Komiser'i canlandıran Şevket Çoruh, diziye geri dönme kararı aldı. Yeni bölümün ikinci fragmanında, izleyicilere "Efsane geri dönüyor!" mesajı verildi.

Herkes bunu merak ediyor! Mesut Komiser, Arka Sokaklar'a geri mi dönüyor?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-04-2024 16:41

Yeşilçam'ın önemli isimlerinden Türker İnanoğlu'nun imzasını taşıyan ve yapımcılığını D Media'nın üstlendiği 'Arka Sokaklar' dizisinin 18. sezonunun 672. bölümüne dair yeni tanıtım filmi büyük ilgi gördü. Fragmanda, kimliği gizemli bir karaktere odaklanıldı. Arif Müdür'ün Rıza Baba'ya, "Sen bana Mesut'u söyle; o mu, değil mi?" dediği anlar dikkat çekti ve bu sahneler, Mesut Komiser'e atıfta bulunuldu. Ayrıca, polis köpeği Garip'in Mesut Komiser'in kokusunu alıp koştuğu görüldü.

 

Tanıtımın Kanal D'de yayınlanmasıyla birlikte, Şevket Çoruh'un dizide yeniden yer alacağı haberleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Çoruh ve dizi adı, hızla Twitter'da Trend Topic (TT) listesine girdi ve binlerce izleyici yorumda bulundu.

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