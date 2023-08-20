Her Çocuk İçin Başvurunuzu Acilen Yapın! 4200-7800 TL IBAN'a Yattı Yatacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulan destek ödemesi 4250 TL olarak şekillendi. Konu ile alakalı Aile Bakanlığı tarafından son dakika açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada 1 2 3 çocuğu olan hanelere müjdeli haber verildi. Vakit kaybetmeden yapılması gereken başvurular konusunda detaylar, hak sahibi olmak isteyen birey tarafından merakla araştırılıyor. Devletin çocukluğu ailelere karşı düzenlediği destek programları Özellikle de son zamanlarda artmış bulunuyor. Buna sebep olarak ise zorlaşan hayat şartları gösteriliyor.

Ihtiyaç sahibi hanelerin sahibi olduğu çocuk sayısı kadar destek ödemesi yapılıyor. Çocukların masraflarının karşılanabilmesi adına düzenli ödemeler arasında yer alan sosyal destek ödemeleri kapsamında bir iki ve üç çocuğa maaş gibi düzenli ödeme yapılıyor. Aile Bakanlığı tarafından verilen Müjde ile birlikte çocuğu olan hanelere bir sene boyunca 4200 TL ödeme aktarılacak. Başvuru şartlarının kolaylığı bakımından destek ödemesi çok ilgi görüyor. Işte aile Bakanlığı çocuk yardımı başvuruları ile alakalı şartlar ve detaylar sizlerle

Çocuğu olan hanelere çok sayıda kalemde sosyal yardım ve destek ödemesi yapılıyor. Bu destek ödemeleri genel olarak 12 ay boyunca düzenli olarak veriliyor. Geçtiğimiz sene çocuk bileşeni desteği adı altında başlatılan sosyal destek ödemesi aile kalkınma programı kapsamında devam ediyor. Başvuru şartlarını Taşıyan hanelere düzenli olarak ödeme yapılıyor. Bağlı bulunulan Kaymakamlık binalarında yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları başvuru için aracılık üstleniyor. Peki çocuk yardımından faydalanabilmek için gerekli başvuru şartları nelerdir?

E-devlet üzerinden başvurusu yapılan ve PTT üzerinden ödemeleri devam eden çocuk bileşeni yardımı adı altında her ay hanedeki çocuk sayısına göre 350 TL ile 650 TL arasında değişen miktarda yardım ödemesi yapılıyor. Öte yandan evde kaç çocuk bulunuyorsa Her çocuk için başvuru yapma imkanı da mevcut.

Çocuk yardımı başvurusu Nereden Yapılır?

Çocuk bileşeni desteğinden faydalanabilmek için e-devlet şifresi ve T.C kimlik numarası ile birlikte e-devlet kapısına giriş yapılması akabinde arama butonuna çocuk yardımı yazarak ilgili forma ulaşabilirsiniz. Size sunulan formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmanız şartına değerlendirme alınacaksınız. Öte yandan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarından da başvuru yapmanız mümkün. Sadece T.C kimlik ile birlikte başvurunuzu tamamlamanız akabinde geçen 10 gün sonrasında Olumlu ya da olumsuz yanıtınızı öğrenebilirsiniz. Başvuru sonucunuzu e-devlet hesabınız üzerinden öğrenebileceksiniz.