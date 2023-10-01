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Hemen her mutfakta kullanılan o madde böbreklerinizi iflasa sürüklüyor

Günümüzde hayatın akışı oldukça hızlandı. İnsanlar yoğun iş temposu ve günlük koşuşturmaca içinde adeta yemek yapmaya bile fırsat bulamıyor. Bu sebeple hızlı yemek yapmanıza yardımcı olan bazı maddeler hemen her mutfağa girmiş durumda. Ancak aralarında öyle bir tanesi var ki böbreklerinizi iflasa sürükleyerek sizi diyalize bağımlı hale getiriyor.

Hemen her mutfakta kullanılan o madde böbreklerinizi iflasa sürüklüyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 01-10-2023 21:37

Evinizde sıklıkla kullanılan bulyonlar sağlık için büyük bir tehdit oluşturabilir. Bu yaygın mutfak ürünlerinin bir çok potansiyel tehlikelesi buluuyorı. İşte artık her mutfakta sürekli kullanılan ve böbreklerinizin başlıca düşmanı olan o gıda maddesi.

Tehlikeli Gıdaların Gizli Zararları

Birçok insanın severek tükettiği bazı gıdaların sağlık için zararlı olduğu bilinirken, mutfakta kullanılan bazı ürünler ise genellikle sağlıklı olarak düşünülüyor. Örneğin, çorbaların ve pilavların et ve tavuk suyuyla daha lezzetli olduğu bilinmektedir. Ancak, çoğu insan hazır satılan bulyonları kullanmayı tercih ediyor ve bu ürünlerin sağlıklı olduğunu sanıyor.

Bulyonların Sağlık Üzerindeki Etkileri

Uzmanlara göre, bu bulyonlar tuz bakımından çok yüksektir ve kalp-damar hastalıklarına, hipertansiyona ve böbrek hastalıklarına neden olabilir. Uzmanlar, bulyonların içerdiği koruyucu maddeler sayesinde uzun süre saklanabilmelerine rağmen insan sağlığını tehlikeye attığı konusunda uyarıyor.

MSG: Gizli Bir Tehlike

Bulyonların içerisinde yer alan Mono sodyum glutamat (MSG) isimli katkı madde ise bir başka sağlık tehdidi oluşturuyor. Bu kimyasal, sinir sistemine zarar verebilir ve Alzheimer, Parkinson, Epilepsi ve Huntington hastalıklarına neden olabilir. MSG’nin zararları arasında yağ birikimi, obezite, insülin artışı, pankreas hasarı ve daha birçok sağlık sorunu bulunmaktadır.

Hamilelikte Bulyon Tüketiminin Riskleri

Hamile kadınların özellikle MSG içeren gıdaları tüketmeleri çok risklidir. MSG içeren gıdaların fetüse direkt zarar verebileceği belirtiliyor. Bu da et bulyon, tavuk bulyon, cips, dondurma, renkli yoğurt ve hazır çorba gibi ürünleri hamilelikte tüketmekten kaçınma gerekliliğini ortaya koyuyor.

Sağlıklı Alternatifler

Diyetisyenler, sağlık açısından bulyon tüketmek yerine evde kendi tavuk ve et sularını üretip bunları çeşitli sebzelerle çeşnilendirip yemeklerde kullanmanın besleyici düzeyi yüksek ürünler elde etmek adına en iyisi olduğunu belirtiyor.

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