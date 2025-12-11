Helin Kandemir Yeni Dizisi “Sevdiğim Sensin”i İlk Kez Anlattı

HELİN KANDEMİR “DİCLE’Yİ İLHAM VERİCİ BULUYORUM!”

Hayatı boyuncu yaşadığı köyden hiç çıkmamış, yoksulluk, bastırılma ve korkunun içinde büyümüş genç bir kız olan Dicle’ye hayat veren başarılı oyuncu rolünü şu şekilde dile getiriyor: “Dicle hayatın ona sunduğu bütün zorluklara rağmen sadece kalbiyle hayatta kalmayı başarmış, yaralı bir genç bir kadın. Büyülü bir tesadüf sonucu hayatına giren Erkan sayesinde; dünyanın bambaşka bir tarafına adım atıyor ve biz hikayeyle birlikte onun hayata ilk adımlarına şahit oluyoruz. Bütün “ama”lara, sarp kayalıklara, sınırlara rağmen neşesini, hayatta kalma becerisini, ve zerafetle birleştirdiği gücünü; bir oyuncu olmanın dışında genç bir kadın olarak da oldukça ilham verici buluyorum. Dilerim onu tanıyacak herkese iyi gelir” diyor.

Dizide, İstanbullu asker Erkan’ın askerlik yaptığı bölgede yaşanan deprem felaketinden sonra Dicle’nin köyüne teftişe gelmesi iki gencin kaderini değiştirecek olayın yaşanmasına neden oluyor. Helin Kandemir, Dicle için yaptığı ön hazırlık çalışmalarını ise şöyle anlatıyor; “Karakterlerimizi hissedebilmek için oldukça uzun bir prova sürecimiz oldu. Önce yönetmenimiz Gökçen hocayla, Dicle’nin varlığını, Dicle ile Erkan’ın girift ve büyülü ilişkisini, Dicle’nin dünyayla kurduğu ilişkiyi birlikte inşa ettiğimiz provalar yaptık. Aynı zamanda Dicle’nin dilini, şivesini kurduğumuz bir diyalekt prova sürecimiz oldu. Bu süre içinde ben sağlığıma, bedenime oldukça dikkat ettim, Aytaç’la senaryo üzerinde çok fazla vakit geçirdik, dünyalar tatlısı bir oyuncu koçumuz oldu, beraber aradık, hata yaptık, düzelttik. Şimdi buradayız.” diye anlatıyor.

Hikayesini Coşkun Irmak’ın, senaryosu Yeşim Aslan’ın, yönetmenliğini ise Gökçen Usta’nın üstlendiği Sevdiğim Sensin çok yakında STAR’da...