Helin Kandemir ve Hakan Çelebi’yi Buluşturan "Çiçekçi Kız"dan İlk Detaylar

Helin Kandemir ve Hakan Çelebi’yi başrollerinde buluşturan TOD STUDIOS imzalı yeni dizi Çiçekçi Kız, kasım ayında TOD ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. İşte detaylar...

TOD STUDIOS İmzalı Yeni Dizi “Çiçekçi Kız” 19 Kasım’dan İtibaren TOD’da!

Başarılı oyuncular Helin Kandemir ve Hakan Çelebi’yi başrollerinde buluşturan, Deniz Akçay’ın yazıp yönettiği TOD STUDIOS imzalı yepyeni romantik komedi dizisi “Çiçekçi Kız” 19 Kasım’da TOD’ da yayına başlayacak. Helin Kandemir’in Nilüfer, Hakan Çelebi’nin ise Faruk karakterine hayat verdiği dizi; hayallerinin peşinden giderek bir çiçekçi dükkanı açan Nilüfer ile gizli görevdeki polis Faruk’un yollarının kesişmesiyle başlayan sürprizlerle dolu hikayeyi konu alıyor.

Bu yeni dizinin yayınlanan tanıtım fragmanları oldukça ilgi görürken izleyenlerde büyük bir merak uyandırdı. Diziseverler sabırsızlıkla Çiçekçi Kız'ın yayına gireceği günü bekliyor.