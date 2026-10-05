Hazar Ergüçlü'ye Altın Koza'da Büyük Ödül: MUTTER Festivalden 4 Ödülle Döndü!

Türk sinemasının ve dijital platformların en yetenekli, aranan yüzleri arasında yer alan, başarılı projeleriyle her daim magazin ve sinema kulislerinin odağında bulunan Hazar Ergüçlü bu kez kariyerine yazdırdığı devasa bir ulusal başarıyla gündemin zirvesine yerleşti. Yönetmen koltuğunda Alphan Eşeli'nin oturduğu, yapımcılığını Alphan Eşeli ile Ömer Atay'ın üstlendiği ve Hazar Ergüçlü'nün aynı zamanda ortak yapımcı olarak yer aldığı MUTTER: Bir Annenin Hatıra Defteri adlı film 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'ne damgasını vurdu. Fantastik ve korku janrındaki iddialı yapım, festivalden toplamda dört ödülle ayrılarak sinema dünyasında büyük yankı uyandırdı.

"En İyi Kadın Oyuncu" Ödülü Hazar Ergüçlü'nün Oldu: "Herkesin Tek Tipleştirilmeye Çalışıldığı Ülkemizde..."

Festivalin en çok merak edilen kategorilerinden biri olan En İyi Kadın Oyuncu Ödülü filmde başrolde yer alan ve Gül karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü'ye layık görüldü. Ödülünü başarılı oyuncular Şebnem Bozoklu ve Salih Bademci'nin elinden alan güzel oyuncu tören sahnesinde yaptığı yürekten ve anlamlı konuşmayla geceye damga vurdu.

Zorlu bir dönemden geçen sinema sektörüne ve toplumsal koşullara dikkat çeken Ergüçlü duygularını şu çarpıcı sözlerle dile getirdi:

"Bir şeylere sevinmek çok uzun zamandır bizler için zor. Herkesin tek tipleştirilmeye, aynı kalıba sokulmaya çalışıldığı ülkemizde ve sektörümüzde emeğimin görülmesi beni çok onurlandırdı. Bu janrda yapılan bir filmin bu güzel seçkiye dahil edilmesi de bizim için ayrıca gurur verici. Siz saygıdeğer jüri üyelerine çok teşekkür ederim."

Altın Koza'da MUTTER Fırtınası: 4 Farklı Dalda Ödül Kucakladılar

Dünya prömiyerini New York'taki prestijli 25. Tribeca Film Festivali'nin Escape from Tribeca seçkisinde gerçekleştiren Türkiye prömiyerini ise Adana Altın Koza'da yapan MUTTER: Bir Annenin Hatıra Defteri sadece oyunculuk performansıyla değil teknik ve sanatsal başarılarıyla da jürinin takdirini topladı. Festival gecesinde filmin kazandığı diğer önemli ödüller ve sahipleri şu şekilde sıralandı:

En İyi Kadın Oyuncu: Hazar Ergüçlü

En İyi Görüntü Yönetmeni: Özkan Karaköse (Ödülü Gökhan Tiryaki takdim ederken film ekibi teslim aldı)

En İyi Kurgu: Mesut Ulutaş (Ödülü Cemal Okan takdim etti)

En İyi Sanat Yönetmeni: Eren Dama, Gülseren Cizdan, Hasan Kameray, Hasan Yalçın, Hüseyin Dolunay, Hüseyin Yalçın, Melike Yılmaz, Oğuz Yıldırım, Saye Özçelik, Umut Kambak ve Yener Kaplan (Ödülü Nebil Özgentürk takdim etti)

Uluslararası Başarılarla Dolu Bir Vizyon Yolculuğu

ISTANBUL'74 – SEVENTYFOUR FILMS yapımı olan ve sinemaseverlerin şimdiden vizyona girmesini dört gözle beklediği MUTTER: Bir Annenin Hatıra Defteri sınırları aşan başarısını sürdürmeye devam ediyor. Adana Altın Koza'daki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması coşkusunun ardından film dünyanın en prestijli fantastik film festivallerinden biri olan 59. Sitges Uluslararası Fantastik Film Festivali'nin ana yarışmasında da sinemaseverlerle buluşacak.

Güçlü oyuncu kadrosunda Hazar Ergüçlü'nün yanı sıra Güven Kıraç, Ulvi Kahyaoğlu, Erdeniz Kurucan, Cansu Fırıncı, İncinur Daşdemir, Cem Baza, Bertan Dirikolu ve Eylül Dursun gibi başarılı isimleri buluşturan yapım Tristan Bechet'nin özgün müzikleri, Hervé Guyader ile Cenker Kökten'in ses tasarımları ve Alien: Covenant ile Furiosa: A Mad Max Saga gibi dünya çapındaki dev projelerde çalışan Matt Hatton'ın konsept tasarımlarıyla göz dolduruyor. Türk sinemasında az işlenen bir janrda çığır açmaya hazırlanan filmin Türkiye vizyon tarihi ve gösterim detaylarının ise yakında açıklanması bekleniyor.