Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansıyla dikkat çektiği İnci Taneleri’nden bir fragman daha

Usta komedyen Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve başrolünü üstlendiği "İnci Taneleri" adlı dizi, yıllar sonra ekrana dönüş yapmaya hazırlanıyor. Dizi, Hazar Ergüçlü'nün Dilber karakteriyle pavyonda dans ettiği günleri konu alıyor ve fragmanları ile gündemi sarsmaya devam ediyor. Yılmaz Erdoğan'ın dizide canlandırdığı Azem Yücedağ karakterinin eşinin ölümüyle ilgili dokunaklı anların yer aldığı yeni tanıtım filmi, izleyicileri duygusal bir atmosfere soktu.

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri'nin tanıtımında dikkat çeken diyaloglar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Dizinin ilk tanıtımı, Azem'in gözaltına alındığı ve eşiyle ilgili suçlamalarla karşı karşıya kaldığı sahneleri içeriyordu.

40 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ!

İkinci tanıtımda ise Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin pavyonda dans ettiği anlar ve "Herkes yer içer, hesabı Dilber öder..." ifadesiyle dikkat çekti. Bu tanıtım, sosyal medyada 40 milyondan fazla izlenerek rekor kırdı.







Dizinin ikinci tanıtımında, Azem'in hayatında önemli bir yere sahip olan eşinin mezarı başında yaşadığı duygusal anlar ve "Fail" kitabı detayı izleyiciler arasında merak uyandırdı. Azem'in hapishaneden çıkarak çocuklarını aramasıyla ilgili sahneler de tanıtımda yer aldı.



İnci Taneleri – 1. Bölüm Fragmanı:

DEV KADRO!



Projenin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün yanı sıra Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimler bulunuyor.

BKM imzalı dizi, Yılmaz Erdoğan'ın Azem Yücedağ karakterinin hayata tutunma mücadelesini konu alıyor. Şenol Sönmez'in yönetmenliğini üstlendiği dizi, izleyicileri etkileyici senaryosu, güçlü oyunculuk performansları ve atmosferiyle büyülemeye hazırlanıyor. "İnci Taneleri" yakında Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşacak.