Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansıyla dikkat çektiği İnci Taneleri’nden bir fragman daha

Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansçısını canlandırdığı, Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi "İnci Taneleri"nden yeni bir fragman yayınlandı.

Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansıyla dikkat çektiği İnci Taneleri’nden bir fragman daha
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-01-2024 11:11

Usta komedyen Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve başrolünü üstlendiği "İnci Taneleri" adlı dizi, yıllar sonra ekrana dönüş yapmaya hazırlanıyor. Dizi, Hazar Ergüçlü'nün Dilber karakteriyle pavyonda dans ettiği günleri konu alıyor ve fragmanları ile gündemi sarsmaya devam ediyor. Yılmaz Erdoğan'ın dizide canlandırdığı Azem Yücedağ karakterinin eşinin ölümüyle ilgili dokunaklı anların yer aldığı yeni tanıtım filmi, izleyicileri duygusal bir atmosfere soktu.

 

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri'nin tanıtımında dikkat çeken diyaloglar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Dizinin ilk tanıtımı, Azem'in gözaltına alındığı ve eşiyle ilgili suçlamalarla karşı karşıya kaldığı sahneleri içeriyordu.

40 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ!

İkinci tanıtımda ise Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin pavyonda dans ettiği anlar ve "Herkes yer içer, hesabı Dilber öder..." ifadesiyle dikkat çekti. Bu tanıtım, sosyal medyada 40 milyondan fazla izlenerek rekor kırdı.


 

Dizinin ikinci tanıtımında, Azem'in hayatında önemli bir yere sahip olan eşinin mezarı başında yaşadığı duygusal anlar ve "Fail" kitabı detayı izleyiciler arasında merak uyandırdı. Azem'in hapishaneden çıkarak çocuklarını aramasıyla ilgili sahneler de tanıtımda yer aldı.

İnci Taneleri – 1. Bölüm Fragmanı:

DEV KADRO!

Projenin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün yanı sıra Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimler bulunuyor.

 

BKM imzalı dizi, Yılmaz Erdoğan'ın Azem Yücedağ karakterinin hayata tutunma mücadelesini konu alıyor. Şenol Sönmez'in yönetmenliğini üstlendiği dizi, izleyicileri etkileyici senaryosu, güçlü oyunculuk performansları ve atmosferiyle büyülemeye hazırlanıyor. "İnci Taneleri" yakında Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşacak.

Benzer Haberler
TBMM duyurdu: Emekliye ek ödeme 13 bin TL oldu! Hangi emekli alacak? TBMM duyurdu: Emekliye ek ödeme 13 bin TL oldu! Hangi emekli alacak?
TC Kimlik Son Rakamları 0-2-4-6-8 Olanlar! 10 Bin TL Ödeme Yatacak! O Bankadan Açıklandı! TC Kimlik Son Rakamları 0-2-4-6-8 Olanlar! 10 Bin TL Ödeme Yatacak! O Bankadan Açıklandı!
Milano'da bir davete katılan Boran Kuzum'un tarzı gündem oldu! Milano'da bir davete katılan Boran Kuzum'un tarzı gündem oldu!
O haber Cem Yılmaz'ı çileden çıkardı: O haber Cem Yılmaz'ı çileden çıkardı: "Artık şakadan çıktı ve maksatlı bir şeye dönüştü!"
Ömer dizisinden ayrıldı, soluğu Alpler'de aldı! Ünlü oyuncunun macera dolu pozları olay oldu! Ömer dizisinden ayrıldı, soluğu Alpler'de aldı! Ünlü oyuncunun macera dolu pozları olay oldu!
Teoman: Ben fırlamayım Teoman: Ben fırlamayım
ÇOK OKUNANLAR
Afra Saraçoğlu geri adım attı: 'Şaka yaptım'
  • 08-01-2024 13:15

Afra Saraçoğlu geri adım attı: 'Şaka yaptım'

Yalı Çapkını severlere müjde!
  • 11-01-2024 12:56

Yalı Çapkını severlere müjde!

Alina Boz ve Umut Evirgen'in balayı pozları dikkat çekti! O ayrıntı görenleri şaşırttı!
  • 15-01-2024 09:24

Alina Boz ve Umut Evirgen'in balayı pozları dikkat çekti! O ayrıntı görenleri şaşırttı!

Canlı yayında kocasını ifşa etti! Ağızlar açık kaldı: 'Rezil bir şey!'
  • 11-01-2024 11:19

Canlı yayında kocasını ifşa etti! Ağızlar açık kaldı: 'Rezil bir şey!'

Kızıl Goncalar'ın yıldızı Özgü Namal'dan ayrıldığını duyurdu: 'Hoşça kal iki gözüm'
  • 11-01-2024 15:56

Kızıl Goncalar'ın yıldızı Özgü Namal'dan ayrıldığını duyurdu: 'Hoşça kal iki gözüm'