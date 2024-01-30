Hazar Ergüçlü'nün eski sevgilisi Onur Ünlü'den 'Dilber' yorumu geldi

Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve başrolünde yer aldığı 'İnci Taneleri' adlı Kanal D dizisinde rol alan Hazar Ergüçlü, ilk bölümden itibaren 'Dilber' karakteriyle dikkat çekiyor. Pavyon dansı sahneleriyle gündemde olan başarılı oyuncunun eski sevgilisi Onur Ünlü, diziyi ve karakteriyle ilgili konuştu.

Hazar Ergüçlü'nün eski sevgilisi Onur Ünlü'den 'Dilber' yorumu geldi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-01-2024 12:44

Onur Ünlü, beş yıllık ilişkisinin Aralık 2022'de sona erdiği Hazar Ergüçlü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kanal D'de yayınlanan ve büyük ilgi gören İnci Taneleri dizisinde 'Dilber' rolü ve dansıyla dikkat çeken eski sevgilisi hakkındaki sorulara yanıt verdi.

Ünlü, "İnci Taneleri'ni beğenerek izledim, gerçekten çok başarılı bir iş olmuş. Hazar zaten çok yetenekli bir oyuncu, her zaman olduğu gibi yine çok başarılı." şeklinde konuştu.

Muhabirlerin "Hazar Hanım'la görüşüyor musunuz?" sorusuna karşılık 50 yaşındaki yönetmen, "Evet evet, kendisiyle telefon üzerinden görüşüyorum. Arkadaşlığımız devam ediyor." açıklamasını yaptıktan sonra yoluna devam etti.

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