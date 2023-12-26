Hazar Ergüçlü,Dj Artz'la aşk mı yaşıyor?

Onur Ünlü ile uzun süreli aşk yaşayan Hazar Ergüçlü bu ilişkisinin bitmesinin ardından Jakuzi grubunun solisti Kutay Soyocak'la aşk yaşamaya başlamıştı. Fakat ikilinin ilişkisi uzun süreli olmadı. Çift ayrıldı.



YENİ AŞKI DJ ARTZ MI?



Hazar Ergüçlü, Instagram hesabından kalp emojisi ve "Aralık" mesajı ile birlikte kendi fotoğraflarını paylaştı. Aynı zamanda, gerçek adı Efe Çelik olan sevgilisi Dj Artz ile çektirdiği bir fotoğrafına da yer verdi.





Oyuncu aşkıyla birlikte asansörde selfie çeken çiftten Dj Artz'ın, paylaşıma "Yorum gerginliği" ifadesiyle yorum yapması da dikkat çekti.