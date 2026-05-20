Hazar Ergüçlü’den Uluslararası Hamle! New York’ta Büyük Gece!

Hazar Ergüçlü "Mutter" filmi için New York’a gidiyor. Yapım dünya prömiyerini Tribeca Film Festivali’nde yapacak.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-05-2026 09:37

Türk oyuncular dünyada isimlerinden bahsettirmeye devam ediyor. Yeni hamle Hazar Ergüçlü'den geldi. Güzel yıldız New York yolcusu.


New York'a Gidiyor

İnci Taneleri'nde canlandırdığı Dilber karakteriyle günlerce magazin gündeminden düşmeyen Hazar Ergüçlü şimdi bambaşka bir projeyle manşetlerde. Güzel oyuncu başrolünde yer aldığı yeni filmi Mutter'ın dünya prömiyeri için New York'a gitmeye hazırlanıyor.

Festivale Katılacak

Filmin ilk gösterimi 6 Haziran’da Tribeca Film Festivali’nde gerçekleşecek. Projenin ortak yapımcısı olarak da dikkat çeken oyuncu afişte yer alan görseliyle de şaşırttı.

Şimdiden Merak Uyandırdı

Son yıllarda dünya sinemasında yükselişe geçen arthouse gerilim türünün yeni örneklerinden biri olarak gösterilen Mutter görsel dünyasıyla şimdiden merak uyandırdı.

Dilber Hafızalarda

Hazar Ergüçlü son olarak İnci Taneleri'nin Dilber'i olarak karşımıza çıkmıştı. Pavyonda dans  eden bir kadına hayat  veren oyuncu performansıyla günlerce konuşulmuştu. Dilber dansı sosyal medyada gündem olmuş ve birçok taklidi yapılmıştı. Instagram'da adeta Dilber fırtınası esmişti.

İnci Taneleri'nin final yapmasından sonra Hazar Ergüçlü Mutter ile dünyaya açılıyor. Uluslararası arenada boy gösterecek oyuncunun alacağı tepkiler merak ediliyor. 

