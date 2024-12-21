Hazar Ergüçlü’den samimi itiraf: “Dilber’i kıskanıyorum!”

Zorlu PSM’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ergüçlü, sosyal medyada aldığı tepkilerden bahsetti. Özellikle TikTok paylaşımlarında dikkat çeken oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

“TikTok’ta yaptıklarım Hazar olarak değil de Dilber olunca dikkat çekti. Dilber’in aldığı etkiyi kıskanıyor olabilirim Hazar Ergüçlü olarak.”

Başarılı oyuncunun bu samimi açıklaması, hem hayranları hem de magazin dünyasında büyük ilgi uyandırdı. Eğlenceli ve renkli karakteriyle dikkat çeken Dilber’in, Ergüçlü’nün kariyerine farklı bir soluk kattığı şimdiden konuşulmaya başlandı.

Hazar Ergüçlü, sevilen karakteri ve güçlü oyunculuğuyla adından söz ettirmeye devam ediyor