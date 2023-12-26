Hazar Ergüçlü'den samimi itiraf: "Bana biraz problemli görünüyor"

Hazar Ergüçlü, Harper's Bazaar Style dergisine konuk olarak bilinmeyen yönleri hakkında konuştu.



"Uzun bir süredir sektörde bulunuyorsunuz ve yine de kendinizi koruyabiliyorsunuz. 'Yıldız' gibi hissetmeden nasıl başarıyorsunuz?" sorusuna Ergüçlü, "Yıldız gibi hissetmeye çalışmak bana problemli geliyor, açıkçası. Elbette, çalıştığımız ortamda bu hissi zaman zaman yaşamak gerekebilir, ancak bunu günlük hayata ve rutinimize yansıtırsak, gerçek ile aramıza bir mesafe koyabiliriz. Çünkü aslında sadece normal bir insanız. İnsanın farklı yanları vardır ve ben sadece bu basitliğe odaklanıyorum" şeklinde cevapladı.