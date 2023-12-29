Hazar Ergüçlü'den olay yaratan pavyon dansı

Yılmaz Erdoğan'ın yıllar sonra ekranlara dönüş yapacağı "İnci Taneleri" dizisinin tanıtım filmi büyük bir ilgi uyandırdı. Fragman, başroldeki Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı "Azem Yücedağ" karakterinin gözaltına alınıp cezaevine konulmasıyla başlıyor ve romantizm katmakla eleştiriliyor. Sosyal medyada hızla büyüyen tepkiler sonucunda dizi yayınlanıp yayınlanmayacağı konuşulmaya başlandı. Arka Sokaklar'ın yılbaşı özel bölümünde ise dizinin yeni tanıtım filmi ekrana geldi.

Tanıtımın açılış sahnesinde, "Herkes yer içer, hesabı Dilber öder..." ifadesi dikkat çekiyor. Başrol oyuncularından Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı "Dilber" karakterinin pavyon dansçısı olduğu sahneler özel dans dersleri alarak hazırlandığı ve gerçek bir pavyonda çekildiği bilgisini veriyor. Tanıtım filmi, Dilber'in hikayesi ve yolculuğuna dair merakı artırıyor. Ayrıca, Ankara oyun havasıyla çekilen sahneler ve Sincanlı Erkal'ın "Gemileri Yakarım" şarkısı dizinin atmosferini yansıtıyor.





BKM Yapım imzalı "İnci Taneleri" dizisinin oyuncu kadrosunda; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi güçlü isimler yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez bulunuyor. "İnci Taneleri," yüreğe dokunan hikayesiyle yakında Kanal D'de izleyiciyle buluşacak.