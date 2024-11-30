Hazar Ergüçlü'den İskoçya paylaşımı: "Seni çok özledim"

“Herkes yer içer, hesabı Dilber öder” repliğiyle fenomen haline gelen başarılı oyuncu, Instagram hesabından İskoçya tatilinden kareler paylaştı. İskoç doğasının büyüleyici manzaralarıyla dolu fotoğraflarına "İskoçya, seni çok özledim" notunu ekleyen Ergüçlü, hayranlarından büyük beğeni topladı.

Hazar Ergüçlü’nün paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelirken, birçok hayranı oyuncuya “Yine çok güzel kareler!” ve “Dilber İskoçya’ya da damga vurmuş!” gibi esprili yorumlarla eşlik etti.

İnci Taneleri dizisindeki performansıyla övgü toplayan Ergüçlü, hem oyunculuğuyla hem de sosyal medyadaki samimi paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. İskoçya’nın mistik havası ve Ergüçlü’nün enerjik tarzı, takipçileri için ilham kaynağı oldu.



