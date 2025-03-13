Hazar Ergüçlü'den evlilik itirafı: "Evet derim..."

Hazar Ergüçlü sevgilisi Efe Çelik'ten evlilik teklifi gelirse kabul edebileceğini söyledi. İşte detaylar...

Hazar Ergüçlü'den evlilik itirafı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-03-2025 11:05

Kanal D’nin iddialı dizisi İnci Tanelerinde hayat verdiği ‘Dilber’ karakteriyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü, aşk hayatıyla gündemde. Ünlü oyuncu, bir süredir DJ Artz adıyla tanınan sevgilisi Efe Çelik ile mutlu bir birliktelik yaşadığını söyledi.

Bir yıldır birlikte olduklarını belirten Ergüçlü, ilişkilerinin nasıl başladığını şu sözlerle anlattı: “Zaten bana bir ilgisi varmış. Benim de ona bir ilgim vardı. Ortak bir arkadaşımız aracılığıyla tanıştık, tesadüf değil. Biliyorduk, birbirimizden haberdardık. Beğeniyorduk birbirimizi.”

İlişkilerine büyük emek verdiklerini belirten güzel oyuncu, “Çok seviyoruz birbirimizi. Çok centilmen bir insan. Ben de ne isterse yapmaya çalışıyorum. Birbirimize karşı çok özenli davranıyoruz” diyerek sevgilisiyle uyumlarına dikkat çekti.

"Evlilik teklifi gelse kabul eder misiniz?" sorusuna ise gülerek yanıt veren Ergüçlü, “Bilmiyorum. Ben çok seviyorum. 'Evet' derim herhalde” diyerek evliliğe yeşil ışık yaktı.

Başarılı oyuncunun bu sözleri, hayranlarını heyecanlandırırken, çiftin evlilik kararı alıp almayacağı ise merak konusu oldu.

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