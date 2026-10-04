Hazar Ergüçlü’den Altın Koza’da Gündem Yaratan Çıkış

33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. Gecenin dikkat çeken isimlerinden biri ise Hazar Ergüçlü oldu. “MUTTER: Bir Annenin Hatıra Defteri” filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü alan Ergüçlü sahnede yaptığı konuşmayla da geceye damga vurdu.

Ödülünü Alırken Duygusal Anlar Yaşadı

Ödülünü almak için sahneye çıkan Hazar Ergüçlü, önce filmin ortaya çıkmasında emeği geçen herkese ve jüri üyelerine teşekkür etti. Ancak oyuncunun konuşması kısa sürede bambaşka bir noktaya geldi.

Son dönemde bir şeylere sevinmenin kendisi için oldukça zor olduğunu söyleyen Ergüçlü yaşananlara dikkat çekerek duygularını samimi bir şekilde anlattı. Ödülünün görülmesinin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen oyuncu yine de ülkede yaşananların gölgesinde sevincini tam anlamıyla yaşayamadığını ifade etti.

Madenci Ailelerini Unutmadı

Ergüçlü’nün konuşmasında en dikkat çeken bölüm ise madenciler ve aileleriyle ilgili söyledikleri oldu. Soma’da 37 yaşında hayatını kaybeden madenci Kerim Ören’in oğlu Yaşar’ı gördüğünü anlatan oyuncu onun yaşadığı acıdan çok etkilendiğini söyledi.

Kendisinin de madencilikle bağlantılı bir aileden geldiğini belirten Ergüçlü nenesinin ve dedesinin kömür işçisi olduğunu, dedesinin ayrıca bakır madenlerinde çalıştığını anlattı.

Madenci çocuklarının yaşadığı acının kendisini derinden sarstığını söyleyen oyuncu “Madenci çocuklarını ağlarken gördüğümde ben yaşamaktan aldığım nefesten utanıyorum” diyerek salondakilere oldukça duygusal anlar yaşattı.

“Biz Böyle Nasıl Devam Edeceğiz?”

Ergüçlü konuşmasının sonunda ise adaletsizliklere dikkat çekerek “Biz adaletsizlikle mi yaşayacağız? Biz böyle nasıl devam edeceğiz?” diye sordu.

Oyuncu tüm bu acılara rağmen ellerinde kalan umudu kaybetmemeleri gerektiğini söyleyerek konuşmasını tamamladı.