Hazar Ergüçlü ve DJ Artz Cephesinden Kötü Haber: 3 Yıllık Aşk Sessizce Bitti!

Hazar Ergüçlü ve sevgilisi DJ Artz ayrıldı mı? İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü neden fotoğrafları sildi? Ünlü oyuncu ve Efe Çelik'in 3 yıllık ilişkisinin bitişi ve sosyal medyadaki son durum haberimizde...

Hazar Ergüçlü ve DJ Artz Cephesinden Kötü Haber: 3 Yıllık Aşk Sessizce Bitti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-03-2026 16:25

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi İnci Taneleri'nde hayat verdiği 'Dilber' karakteriyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Hazar Ergüçlü, özel hayatında sarsıcı bir gelişme yaşadı. Yaklaşık üç yıldır 'DJ Artz' sahne adıyla tanınan Efe Çelik ile dolu dizgin aşk yaşayan ünlü oyuncunun ilişkisi hüsranla sonuçlandı.

"Tesadüf Değil" Demişti, Dijitalde Sildi

İlişkilerinin başında verdikleri samimi röportajlarla dikkat çeken çiftten gelen bu ayrılık haberi hayranlarını şaşırttı. Ergüçlü, tanışma hikayelerini şu sözlerle anlatmıştı:

"Zaten bana bir ilgisi varmış. Benim de ona bir ilgim vardı. Ortak bir arkadaşımız aracılığıyla tanıştık, tesadüf değil. Biliyorduk, birbirimizden haberdardık. Beğeniyorduk birbirimizi."

Ancak bu karşılıklı beğeni ve uzun süreli beraberlik, yerini dijital bir temizliğe bıraktı. Hazar Ergüçlü, Efe Çelik ile olan tüm romantik karelerini sosyal medya hesabından kaldırırken, takipleşmeyi de sonlandırdı.

Dilber'in Özel Hayatında Fırtına

Kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşayan ve "Dilber" dansıyla Türkiye'nin gündemine oturan Ergüçlü, özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu. DJ Artz ile olan istikrarlı ilişkisinin evliliğe gitmesi beklenirken, gelen bu ayrılık kararı "Dilber'in özel hayatında fırtına koptu" yorumlarına neden oldu.

Benzer Haberler
Mehmet Ali Erbil Boşanma Sonrası Sessizliğini Bozdu! Mehmet Ali Erbil Boşanma Sonrası Sessizliğini Bozdu! "Sadece Onu Özledim."
Aleyna Kalaycıoğlu ve Canbay'dan Şok Ayrılık! Aleyna Kalaycıoğlu ve Canbay'dan Şok Ayrılık! "Nazar Değmesin" Dediği Aşk Bitti.
Nehir Erdoğan Sessizliğini Bozdu: Nehir Erdoğan Sessizliğini Bozdu: "Her Gün Ağlıyordum, Köy Hayatı Beni Kurtardı"
Paris’te Türk Rüzgarı: Boran Kuzum ve Özge Gürel Şıklıklarıyla Büyüledi! Paris’te Türk Rüzgarı: Boran Kuzum ve Özge Gürel Şıklıklarıyla Büyüledi!
Kadir Ezildi Baba Oluyor! Gamze Ezildi Müjdeli Haberi Pastayla Duyurdu. Kadir Ezildi Baba Oluyor! Gamze Ezildi Müjdeli Haberi Pastayla Duyurdu.
Pelin Karahan Sessizliğini Bozdu: Pelin Karahan Sessizliğini Bozdu: "Özel ve Hassas Bir Konu"
ÇOK OKUNANLAR
Nehir Erdoğan Sessizliğini Bozdu:
  • 09-03-2026 16:44

Nehir Erdoğan Sessizliğini Bozdu: "Her Gün Ağlıyordum, Köy Hayatı Beni Kurtardı"

Merve Dizdar’dan Kariyer İtirafı:
  • 05-03-2026 18:12

Merve Dizdar’dan Kariyer İtirafı: "İnsanın Zaaflarını Merak Ettiğim İçin Oyuncuyum"

Kızılcık Şerbeti İzleyicisine Müjde! 5. Sezon Onayı Geliyor mu?
  • 04-03-2026 14:02

Kızılcık Şerbeti İzleyicisine Müjde! 5. Sezon Onayı Geliyor mu?

Necati Şaşmaz
  • 07-03-2026 11:43

Necati Şaşmaz "Yeraltı" Dizisine mi Giriyor? Kulislerdeki O İddiaya Yanıt Geldi!

Ata Demirer’den İki Güzel Haber: Hem Eğitime Destek Hem De Yeni Bir Hayat!
  • 05-03-2026 12:27

Ata Demirer’den İki Güzel Haber: Hem Eğitime Destek Hem De Yeni Bir Hayat!