Hazar Ergüçlü ve DJ Artz Cephesinden Kötü Haber: 3 Yıllık Aşk Sessizce Bitti!

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi İnci Taneleri'nde hayat verdiği 'Dilber' karakteriyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Hazar Ergüçlü, özel hayatında sarsıcı bir gelişme yaşadı. Yaklaşık üç yıldır 'DJ Artz' sahne adıyla tanınan Efe Çelik ile dolu dizgin aşk yaşayan ünlü oyuncunun ilişkisi hüsranla sonuçlandı.

"Tesadüf Değil" Demişti, Dijitalde Sildi

İlişkilerinin başında verdikleri samimi röportajlarla dikkat çeken çiftten gelen bu ayrılık haberi hayranlarını şaşırttı. Ergüçlü, tanışma hikayelerini şu sözlerle anlatmıştı:

"Zaten bana bir ilgisi varmış. Benim de ona bir ilgim vardı. Ortak bir arkadaşımız aracılığıyla tanıştık, tesadüf değil. Biliyorduk, birbirimizden haberdardık. Beğeniyorduk birbirimizi."

Ancak bu karşılıklı beğeni ve uzun süreli beraberlik, yerini dijital bir temizliğe bıraktı. Hazar Ergüçlü, Efe Çelik ile olan tüm romantik karelerini sosyal medya hesabından kaldırırken, takipleşmeyi de sonlandırdı.

Dilber'in Özel Hayatında Fırtına

Kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşayan ve "Dilber" dansıyla Türkiye'nin gündemine oturan Ergüçlü, özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu. DJ Artz ile olan istikrarlı ilişkisinin evliliğe gitmesi beklenirken, gelen bu ayrılık kararı "Dilber'in özel hayatında fırtına koptu" yorumlarına neden oldu.