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Hazar Ergüçlü pavyon dansçısını canlandıracak! İşte ilk görüntüler...

Hazar Ergüçlü, Pavyon dansçısı Dilber'e hayat verecek. İşte detaylar...

Hazar Ergüçlü pavyon dansçısını canlandıracak! İşte ilk görüntüler...
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 27-11-2023 16:43

Yılmaz Erdoğan’ın yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ’a hayat vereceği projede ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü ‘Dilber’ isimli bir pavyon dansçısını canlandıracak. Çekimlerine başlanan dizi setinde  Ergüçlü, ‘Dilber’ olarak ilk kez objektiflere poz verdi.

BKM Yapım imzalı İnci Taneleri dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

 

Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri yakında Kanal D’de.

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