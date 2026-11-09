Hazar Ergüçlü Davete Damga Vurdu! Kombininin Fiyatı Merak Konusu

Ekranların sevilen oyuncularından Hazar Ergüçlü tercih ettiği kıyafetle gündeme geldi. İstanbul'da düzenlenen özel bir davete katılan güzel oyuncu, iddialı tarzıyla gecenin dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Baştan aşağı Valentino imzalı parçalar tercih eden Ergüçlü şıklığıyla adeta göz kamaştırdı.

Özellikle ışıltılı mini elbisesiyle öne çıkan oyuncunun kombini moda tutkunlarının da ilgisini çekti. Elbisesinden ayakkabısına, çantasından genel görünümüne kadar her ayrıntıyı özenle seçen Ergüçlü gecede farklı bir tarz ortaya koydu.

Beymen Davetine Valentino Damgası

Hazar Ergüçlü, Tersane İstanbul'da düzenlenen Beymen'in "Celebrating Timeless Treasures" sergi kutlama gecesine katıldı. Moda dünyasından pek çok ismin bir araya geldiği davette ünlü oyuncunun kıyafet tercihi hemen dikkat çekti.

Dünyaca ünlü İtalyan moda evi Valentino'nun tasarımlarını tercih eden Ergüçlü, baştan aşağı markanın parçalarıyla hazırlandı. Oyuncunun görünümü klasik davet şıklığından biraz daha iddialı ve dikkat çekici bir çizgideydi.

Mini Elbisesi ve Ayakkabıları Çok Konuşuldu

Gecenin en dikkat çeken parçası ise şüphesiz Ergüçlü'nün ışıltılı işlemelerle süslenmiş mini elbisesiydi. Işıklar altında parlayan tasarım oyuncunun tüm görünümüne hareket kattı. Mini elbisesini bordo rugan stilettolarla tamamlayan Ergüçlü ayakkabı seçiminde de iddiasını sürdürdü.

Kombinin tamamlayıcı parçası ise metalik el çantası oldu. Farklı renk ve dokuları bir araya getiren oyuncu, aksesuar seçiminde de uyumu yakaladı.

Son dönemde hem ekran performansıyla hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Hazar Ergüçlü moda tercihiyle konuşulmayı başardı. Davetten paylaşılan görüntülerdeki görünümü oyuncunun stil konusundaki cesur seçimlerini bir kez daha ortaya koydu. Valentino imzalı kombin gecenin akılda kalan görünümlerinden biri oldu.