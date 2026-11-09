7 Yıl Sonra Harbiye'de Tarihi Gece: Şebnem Ferah Dev Konserle Geri Döndü!

Şebnem Ferah 7 yıl aradan sonra Harbiye Açıkhava'da 4 bin dinleyicisiyle buluştu. Dev konserde efsanevi şarkılar hep bir ağızdan söylendi.

7 Yıl Sonra Harbiye'de Tarihi Gece: Şebnem Ferah Dev Konserle Geri Döndü!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-11-2026 18:08

Şebnem Ferah, yedi yıl aradan sonra 7 Kasım’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda 4 bin dinleyicisiyle buluştu. Ferah’ı alkışlar, tezahüratlar ve hazırladıkları pankartlarla karşılayan dinleyiciler, gece boyunca şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Yeniden başlayan konserleriyle İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa ve Adana’da dinleyicisiyle buluşan Ferah, Harbiye’de 12. konserini gerçekleştirdi. Farklı şehirlerden kendisini dinlemeye gelenlere seslenen sanatçı, “Hepsinin farkındayım. Bugüne kadar verdiğimiz konserlere çevre illerden katıldığınızın farkındayım. Bilemezsiniz bunun ne kadar kıymetini bildiğimi” dedi.

Anka kuşu metaforunun kullanıldığı açılış videosunun ardından konser, “Çakıl Taşları” ve “Başka Bir Yol Var” ile başladı. Ferah’ın güçlü sesi ve performansıyla “Can Kırıkları”, “Bu Aşk Fazla Sana” ve “Mayın Tarlası”nın da aralarında olduğu şarkılar Harbiye’yi doldurdu. “Sigara” ve “Sil Baştan”da dinleyicilerin sesi daha da yükseldi; sanatçıyla aralarındaki karşılıklı coşku gece boyunca sürdü.

Harbiye’de Piyano ve Binlerce Ses

Gecenin duygusal bölümünde Ferah, “Ateşe Yakın”, “Yağmurlar” ve “Deli Kızım Uyan”ı yalnızca Ozan Tügen’in piyanosu eşliğinde seslendirdi. Piyano ve vokalin öne çıktığı bu bölümde dinleyiciler de şarkılara eşlik etmeyi sürdürdü.

Özellikle “Yağmurlar”da binlerce kişinin şarkıyı başından sonuna Ferah’la birlikte söylemesi, yedi yıl sonra Harbiye’de gerçekleşen buluşmanın en güçlü anlarından biri oldu.

Konserde Şebnem Ferah’a klavyede Ozan Tügen, bas gitarda Buket Doran, davulda Aykan İlkan, üflemelilerde Serdar Barçın, geri vokalde Ceren Tügen Akdeniz ve gitarda Barış Manisa eşlik etti.

“Şarkıya ve Şiire Sarılmayı Seçen Herkese…”

Konserin sonunda şarkılara ve şiirlere sarılmayı seçen insanlara duyduğu saygıyı anlatan Ferah, şarkılarının dinleyicileriyle ortak bir noktada buluşmasının kendisi için taşıdığı anlamı paylaştı. “Umarım size yakışan bir performans sergilemişizdir. Sizi bütün kalbimle çok seviyorum” sözleriyle dinleyicilerine seslendi.

“Hiç Mümkün mü Bu Tatlı Israrı Geri Çevirmek?”

Konserin ardından alkışlar ve “Bir daha” tezahüratları dinmedi. Dinleyicilerinin ısrarıyla yeniden sahneye gelen Ferah, “Hiç mümkün mü bu tatlı ısrarı geri çevirmek?” diyerek bir kez daha bis yaptı. Harbiye’de gece, hep birlikte söylenen “Od” ile tamamlandı.

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