Buse Terim'e "Vasıfsız" Dediler! Verdiği Yanıt Gündem Oldu

Fatih Terim'in kızı Buse Terim sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Apple CEO'su Tim Cook'un İstanbul ziyareti sırasında ünlü isimle bir araya gelen Terim buluşmadan görüntülerini takipçileriyle paylaştı. Ancak bu özel görüşme beklediği gibi yalnızca güzel yorumlar almadı. Bir sosyal medya kullanıcısının kendisini babası üzerinden eleştirmesi üzerine Buse Terim sessiz kalmadı ve oldukça net bir yanıt verdi.

Tim Cook İle Bir Araya Geldi

Apple CEO'su Tim Cook İstanbul'daki ziyareti kapsamında Bağdat Caddesi'nde bulunan Apple mağazasını ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında Buse Terim de Cook ile buluşma fırsatı yakaladı. Görüşmeden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Terim'in bu buluşması kısa sürede dikkat çekti.

Fakat bir kullanıcının yorumu ortamı bir anda değiştirdi. Buse Terim'in davette bulunmasını eleştiren kişi, onun bu fırsatı yalnızca Fatih Terim'in kızı olması sayesinde yakaladığını öne sürdü. Üstelik yorumunda Terim'in yerine gerçek gazetecilerin davet edilmesi gerektiğini savundu.

"Yıl Oldu 2026 Hâlâ Buradan Vurmak Kalmadı Ya"

Bu sözlere kayıtsız kalmayan Buse Terim eleştiriye doğrudan yanıt verdi. 16 yıldır içerik ürettiğini hatırlatan Terim mesleki çalışmalarının yok sayılmasına tepki gösterdi.

Terim "Dostum 16 yıldır içerik üretmek ve içerik üreticisi olmak gibi bir vasfım da var" diyerek başladığı açıklamasında, kendisini hâlâ babasının adı üzerinden eleştirenlere sitem etti. Ardından da "Yıl oldu 2026, hâlâ buradan vurmak kalmadı ya..." sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

Davetin Amacını da Açıkladı

Buse Terim, Tim Cook ile yapılan buluşmanın gazeteciler için değil içerik üreticileri için düzenlendiğinin altını çizdi. Türkiye'den davet edilen dört içerik üreticisinden biri olmanın kendisini gururlandırdığını söyledi.

Terim ayrıca organizasyon gazetecilere yönelik olsaydı kendisinin zaten davetliler arasında bulunmayacağını belirtti. Böylece hem davetin amacına açıklık getirdi hem kendisine yöneltilen eleştiriye son noktayı koydu.