Hazal Subaşı'nın dövmesinin sırrı ortaya çıktı!

Yeni projesinden bahseden Hazal Subaşı, "Rol aldığım yeni diziye bir hafta kaldı, onunla ilgileniyorum. Çok güzel bir proje oldu. Herkes çok sevdi projeyi. 1.5 sene oldu, hepimiz çok heyecanlıyız. Bir roman uyarlaması. Birebir aynı değil ama biz onu biraz daha macera haline yansıttık" dedi.

"DOĞRU KARARLAR MUTLULUK GETİRİR"

Dövmesi dikkat çeken Hazal Subaşı, “Dövmemin anlamı ‘Doğru kararlar mutluluk getirir. Gençken yaptırdım, çok iddialı bir cümle. Çünkü 16 yaşındaydım, hiç yanlış kararlar yapmayayım diye yaptırdım” ifadelerini kullandı.