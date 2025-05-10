Hazal Subaşı’ndan Sert Tepki: “Pardon Siz Kimsiniz?”

Ünlü oyuncu Hazal Subaşı, erkek arkadaşı Oğuzhan Koç’un Spotify’a yönelik eleştirilerine destek verdi. Subaşı, sosyal medya paylaşımında “Pardon siz kimsiniz?” diyerek Spotify Türkiye’nin politikalarına sert tepki gösterdi.

Yerli sanatçıya destek çağrısı

Dijital müzik platformu Spotify’ın Türkiye’deki içerik politikaları ve yerli sanatçılara yönelik tutumu bir kez daha gündemde. Oğuzhan Koç, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada listelerin adil oluşturulmadığını belirtti ve “Yeni bir şeyler yapıyoruz, yapmamışız sayıyorsunuz... Sanatçı için muhatap arıyoruz, yok!” diyerek tepkisini dile getirdi.

“Sanatçıyı yok sayamazsınız”

Hazal Subaşı ise bu açıklamaların ardından kendi sosyal medya hesabından platforma şu sözlerle seslendi: “Pardon siz kimsiniz?” Paylaşımı kısa sürede geniş kitlelere ulaştı ve binlerce beğeni aldı. Subaşı’nın tepkisi, yalnızca bir destek değil; aynı zamanda yerli sanatçıların görünürlüğüne dikkat çeken bir duruş olarak yorumlandı.

Spotify’ın yerli sanatçılara yönelik eleştirilen tutumu, sadece müzik sektörüyle sınırlı kalmadı. Sinema ve televizyon dünyasından da destek mesajları gelmeye başladı.