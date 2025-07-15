Hazal Subaşı ile Oğuzhan Koç’tan Yunanistan’da Aşk Dolu Kare

Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç, Yunanistan tatilinden el ele romantik bir kare paylaştı. Sosyal medya bu aşka bir kez daha hayran kaldı.

Hazal Subaşı ile Oğuzhan Koç’tan Yunanistan’da Aşk Dolu Kare
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-07-2025 11:19

Hazal Subaşı ile Oğuzhan Koç, ilişkilerini geçtiğimiz yıl duyurmuştu. O günden bu yana dikkatli ama sevgi dolu adımlarla yollarına devam ediyorlar. Ünlü çift, şimdi de Yunanistan tatili sırasında verdikleri el ele romantik pozla sosyal medyada gündeme oturdu.

Tatilin Kalbinden Gelen Aşk

Çift, bu kez rotasını Yunanistan’a çevirdi. Turkuaz denizi, tarihi sokakları ve romantik atmosferiyle bilinen bu coğrafyada birlikte vakit geçiren çift, el ele poz verdikleri kareyi sosyal medya hesaplarından yayınladı. Fotoğraf kısa sürede büyük beğeni topladı.

Sosyal Medyada Romantizmin Yeni Adresi Oldular

Paylaştıkları her kareyle dikkat çeken ikili, bu kez de samimi ve doğal halleriyle öne çıktı. Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı, birlikte verdikleri pozla hem aşklarını hem de uyumlarını gözler önüne serdi. Fotoğrafta sade bir mutluluk ve içtenlik göze çarpıyor.

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