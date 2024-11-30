Hazal Kaya’dan toplumsal cinsiyet eşitliği mesajı: “Artık harekete geçmenin zamanı”

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye’nin İyi Niyet Elçisi Hazal Kaya, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadele için ses getiren bir kampanyaya öncülük etti. Fransa Büyükelçiliği’nin katkılarıyla İstanbul’daki Fransız Sarayı’nda gerçekleştirilen ‘#HareketeGeç’ kampanyasının lansmanında konuşan Kaya, önemli mesajlar verdi.

Hazal Kaya’dan toplumsal cinsiyet eşitliği mesajı: “Artık harekete geçmenin zamanı”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-11-2024 14:16

Etkinlikte, Fransız Başkonsolosu Nadia Fanton ve UNFPA Türkiye Temsilcisi Mariam Khan ile aynı sahnede yer alan Hazal Kaya, kadın haklarının korunması ve şiddetin önlenmesi için somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Oyuncu, “Kadına yönelik şiddet yalnızca bireyleri değil, toplumları yaralayan bir sorun. Artık bu konuda seyirci kalamayız. Kadınların hak ettikleri güven içinde bir yaşamı sürdürmeleri için yasaların eksiksiz uygulanması ve desteklenmesi gerekiyor” dedi.

Kampanyanın odak noktası, toplumu bilinçlendirmek ve şiddet mağdurlarına destek sağlayacak adımların atılmasını hızlandırmak. UNFPA Türkiye’nin bu konudaki çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Mariam Khan ise, “Kadınların sesini duyurmasına yardımcı olmak ve farkındalık yaratmak için tüm kesimlerin elini taşın altına koyması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, diplomat ve ünlü isim katılırken, Fransız Sarayı’nın tarihi atmosferi farkındalık kampanyasına anlam kattı. Hazal Kaya, kampanya kapsamında yeni projelerde yer alacağını ve bu mücadelede aktif rol alacağını belirterek büyük alkış topladı.

Kadına yönelik şiddete karşı toplumu harekete geçirmeyi amaçlayan bu etkinlik, Kaya’nın güçlü mesajlarıyla daha geniş bir etki yaratmayı hedefliyor.

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