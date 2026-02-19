Hazal Kaya’dan Sevenlerini Korkutan Haber: "Yerle Bir Oldum"

Hazal Kaya hasta mı? Ünlü oyuncu Hazal Kaya'nın ağır grip nedeniyle yaptığı "Yerle bir oldum" paylaşımı ve sağlık durumu hakkındaki tüm detaylar haberimizde...

Hazal Kaya’dan Sevenlerini Korkutan Haber:
Yayın Tarihi : 19-02-2026 19:10

Ekranların sevilen yüzü Hazal Kaya, son günlerde sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. 'Aşk-ı Memnu'dan 'Pera Palas'ta Gece Yarısı'na kadar pek çok unutulmaz projede yer alan başarılı oyuncu, ağır bir hastalık sürecinden geçtiğini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Serumlu Paylaşım Korkuttu

Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren ve iki çocuk annesi olan 35 yaşındaki Hazal Kaya, Instagram hikayelerinden paylaştığı kareyle hayranlarını endişelendirdi. Birkaç gündür ayağa kalkamadığını belirten ünlü oyuncu, sürekli serum tedavisi aldığını duyurdu.

"Vitaminler Nereye Gidiyor?"

Hastalığın kendisini çok sarstığını samimi bir dille ifade eden Kaya, paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü:

"Dümdüz griple yerle bir oldum... Avuçla aldığım vitaminler nereye gidiyor ya?"

Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için vitamin takviyeleri kullanmasına rağmen gribin bu denli ağır geçmesine sitem eden oyuncunun, bitkin hali gözlerden kaçmadı.

Yoğun Tempoya Ara

Son dönemde yeni projeleri ve çocukları Fikret Ali ile Süreyya Leyla'nın bakımıyla yoğun bir tempoda olan Hazal Kaya, doktor tavsiyesiyle evinde dinlenmeye çekildi. Takipçilerinden binlerce "Geçmiş olsun" mesajı alan oyuncunun, bir süre daha sosyal medyadan uzak kalarak iyileşmeye odaklanacağı öğrenildi.

