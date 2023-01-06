Hazal Kaya'dan karnı burnunda pozlar...

Doğumuna sayılı günler kalan Hazal Kaya, Instagram hesabından karnı burnunda pozlarını paylaştı. 7.3 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncunun bu pozlarına 475 bine yakın beğeni gelirken fotoğrafların altı yorumlarla doldu.





Ceyda Ateş, "Sağlıkla gelsin. Bekliyoruz Talia ile.." diye yazarken, Celil Nalçakan, "Nasıl güzelsiniz! Maaşallah ikinize de kuzuum" yorumunda bulundu. Ayrıca Berk Oktay, Selin Şekerci, Songül Öden, Öykü Serter, Şükran Ovalı, Merve Özbey, Başak Dizer, Burcu Kara, Pınar Altuğ, Yağızcan Konyalı gibi pek çok ünlü isim fotoğrafların altına yorum yaptı.





"İSMİ LEYLA SÜREYYA OLACAK"



Hazal Kaya geçtiğimiz aylarda doğacak bebeğinin ismini soran magazin gazetecilerine şu yanıtı vermişti:



“İki isim olacak; Fikret'e 'Ali' dedik, kıza da 'Leyla' deyip benim adımı verdik aslında. İkincisine de bakıyoruz, var bir sevdiğimiz isim. Hadi söyleyeyim, Süreyya olacak; Leyla Süreyya. Çok istediğim bir isimdi. Fikret için de hep 'Dedelerin ismi mi?' falan dediler ama biz böyle eski isim seviyoruz aslında. Babyshower yapmıyoruz, isteyen istediğini yapsın. Ben böyle kutlamalar, organizasyonlar falan sevmiyorum, hele böyle son dönemlerde. Fikret'te kalabalıktan boğulmuştum, o zaman nasıl hissedersem öyle yaparım.”