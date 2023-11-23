Hazal Kaya'dan itiraf: O gün Çağatay Ulusoy olmasaydı...

Hazal Kaya, 'Adını Feriha Koydum' dizisinde başrolü paylaştığı ve sonrasında yakın dost olduğu Çağatay Ulusoy ile ilgili bilinmeyen bir anısını yıllar sonra paylaştı. Güzel oyuncu, 2019'da oğlu Fikret Ali'ye dokuz aylık hamileyken evlerinde çıkan yangında yaşadığı korku dolu anları anlattı.



Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'ye hamileliğinin son günlerdinde yaşadığı yangın felaketi hakkında, "Fikret'e hamileyken evimizde yangın çıkmıştı, sert olaydı. Allah'tan merdivenler taşmış. Bodrum kat tamamen yandı, eğer merdivenler taş değil ahşap olsaydı bütün ev gidecekti. Evdeki hayvanları çıkardım, kediler dama çıksınlar diye camı açtım çünkü bütün evi is bastı. En son arabaları çektim çünkü baktım çekemiyorlar. Dokuz aylık hamileyim. Çağatay Ulusoy kulakları çınlasın, aynı sitede oturuyorduk. Güvenlik 'Siz artık Çağatay Bey'e gidin' dedi. Çağatay kapıyı açtı, ağlıyorum, 'Ev yanıyor' diyorum. Ali de şehir dışında, Eskişehir'de. Çağatay doğuruyorum sanmış, boş boş suratıma bakıyor. 'Çağatay ev yanıyor' dedim, asla anlayamadı. O gün Çağatay olmasaydı; sağ olsun, korkunç bir akşamdı" ifadelerini kullandı.



