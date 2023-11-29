Hazal Kaya’dan flaş Çağatay Ulusoy açıklaması

Hazal Kaya, dün akşam eşi Ali Atay'ın yönettiği "Ölümlü Dünya 2" filminin galasına katıldı. Göz kamaştıran şıklığıyla dikkat çeken güzel oyuncu, en son olarak "Pera Palas'ta Bir Gece Yarısı" adlı dizisinin 2. sezon çekimlerini tamamlamıştı. Kaya, dizisinin 2024 yılında yayınlanacağını belirtti.

Hazal Kaya geçmişte kendisinin de dizi versiyonunda Nihal rolünü canlandırdığı “Aşk-ı Memnu” kitabından yola çıkılarak çekilen Farah Zeynep Abdullah’lı “Bihter” filmini yorumladı. Kaya, "Aşk-ı Memnu bir roman, biz günümüzde uyarlayıp dizisini yaptık. Onlar da bir dönem filmi çektiler. Çok boyutlu ve güzel bir hikaye Aşk-ı Memnu… Bundan sonra da aynı hikayeyi çekmek isteyenler olabilir, olacaktır. Herkese başarılar dilerim. Herkesin de ellerine sağlık… Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok" şeklinde konuştu.





Hazal Kaya, "Aşk-ı Memnu"daki eski rol arkadaşları Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in 13 yıl sonra "İstanbul İçin Son Çağrı" filminde bir araya geldikleri hatırlatıldığında, kendisine "Siz de eski partneriniz Çağatay Ulusoy'la birlikte oynamak ister misiniz?" diye soruldu. Kaya, "Ben de Çağatay Ulusoy'la tekrar birlikte oynamayı çok isterim. Kıvanç'la Beren'i tekrar bir arada görmek beni de çok gururlandırdı. O yüzden, tabii ki, kısmetse Çağatay ile oynamak isterim," şeklinde konuştu. Hazal Kaya, ölen kedisiyle ilgili konuşmak istemediğini belirterek, "Çok kötü oluyorum," dedi.