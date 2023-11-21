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Hazal Kaya'dan duygulandıran veda paylaşımı! "Ağlıyorum sadece"

Hazal Kaya, hem oyunculuğuyla hem de kişisel yaşamıyla magazin gündemini meşgul eden sevilen bir oyuncu. Kedi dostu olan Kaya, 12 yıllık kedisi Leyla'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Hazal Kaya'nın kedisine veda paylaşımı duygusal bir hava oluşturdu.

Hazal Kaya'dan duygulandıran veda paylaşımı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-11-2023 14:31

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, 12 yıldır birlikte yaşadığı sevimli dostu Leyla'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Hazal Kaya, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, kedisi Leyla'nın yattığı yerde duygu dolu anlar yaşayarak gözyaşı döktüğünü belirtti. Ali Atay ile evli ve iki çocuk annesi olan Kaya, uzun yıllar birlikte olduğu kedisini kaybetmenin acısını yaşıyor.

Kedisiyle olan anılarını paylaşan Hazal Kaya, "Benim güzel kızım, 12 yıllık ev arkadaşım, Leyla’m. Yetişkin hayatımın tamamında sen vardın. Birlikte büyüdük, ailemiz büyüdü, çocuklara birlikte baktık, bir an olsun elimi bırakmadın, hepimizi çok sevdin. Teşekkür ederim benim güzelim. Yatağın hep yattığın yerine bakarak ağlıyorum sadece. Bu özlem hiç bitmeyecek biliyorum. Seni çok seviyorum." şeklinde yazdı.

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