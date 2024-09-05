Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul’u buluşturan Sorgu'nun afişi yayınladı

Çok yakında TOD ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan, Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul’u başrollerinde buluşturan TOD STUDIOS imzalı ‘Sorgu’ dizisinin heyecanla beklenen afişi yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek olan dizinin afişi büyük merak uyandırdı.

Bir Gerçek Kaç Yalandan Oluşur?

Yapımcılığını Karga 7 Pictures’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer’in oturduğu, özgün hikaye ve senaryosunu Nuray Uslu ve Milay Ezengin’in kaleme aldığı TOD STUDIOS dizisi “Sorgu”nun kadrosunda Hazal Kaya, Çağlar Ertuğrul, Boncuk Yılmaz, Melisa Döngel, Deniz Hamzaoğlu, Oktay Çubuk, Kubilay Tunçer, Ebru Aykaç, Burak Hakkı, Ezgi Tombul, Deniz Karaoğlu, Asu Lal Burnak, Zeynep Kızıltan ve Şehsuvar Aktaş gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

Her bölüm izleyiciye ‘’Bir gerçek kaç yalandan oluşur?’’ sorgusu yaptıracak olan dizinin konusu ise şöyle; sorgu biriminin tek kadın memuru olan Cihan Manoğlu’nun (Hazal Kaya) babası Hayati, ölü bulunur. Bu şüpheli ölümün dosyası Cihan gibi sorgu memuru olan mesai arkadaşı Metin Yazıcı’ya (Çağlar Ertuğrul) verilir. Dosyayla ilgili gerçekler ortaya çıktıkça Cihan ve Metin arasındaki derin aşk da sınanacaktır. Zira bu hikayede potansiyel bir cinayet şüphelisine dönüşmeyecek hiç kimse yoktur!

TOD STUDIOS yapımı “Sorgu " yakında sadece TOD’da!