Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'lu Sorgu Dizisi Yeni Sezonuna Başladı: Gerilim ve Şüphe Dorukta

Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul’un başrolünde olduğu TOD dizisi Sorgu'nun yeni sezonu yayında. İkinci sezonda aile bağları, güven ve adalet ele alınıyor. Yeni bölümlerde gerilim ve sürpriz bir şüpheli dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi : 14-11-2025 18:00

Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul’un başrollerini paylaştığı TOD’un orijinal dizisi "Sorgu", yeni bölümleriyle TOD ekranlarında yayına girdi. İlk sezonuyla büyük ses getiren yapım, çarpıcı hikayesiyle izleyiciyi yeniden ekran başına kilitledi.

İkinci Sezonda Güven ve Adalet Ele Alınıyor

Karga 7 Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği Sorgu dizisi, ikinci sezonunda yalnızca şüphelileri değil, aile bağlarını, güveni, adaleti ve insan doğasının tüm yönlerini etkileyici bir biçimde ele alıyor. Yönetmen koltuğunda Çağatay Tosun otururken, Boncuk Yılmaz, Melisa Döngel ve Deniz Hamzaoğlu gibi başarılı oyuncular kadroda yer alıyor.

Yeni Bölümlerde Gerilim Dorukta

Türkiye’nin yanı sıra Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da da eş zamanlı yayınlanan Sorgu’nun yeni bölümlerinde gerilim artıyor. Yakalanan zanlı sorguya alınırken Metin’in Cihan’a bir hayat borcu oluşuyor. Herkes katilin yakalandığından emin olsa da Metin ve Cihan aynı şüpheyi paylaşıyor.

Yeni delil, cinayet soruşturmasının seyrini değiştiriyor. Ekip, karda yürüyüp izini belli etmemek zorunda kalıyor. Süleyman’ın bir hatası ortadağı birbirine katarken, oklar sürpriz bir şüpheliyi işaret ediyor.

Sorgu, yeni bölümleriyle TOD’da!

 

