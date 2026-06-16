Hazal Kaya Ve Ali Atay'lı Sekizinci Aile'den Kötü Haber!

Hazal Kaya ve Ali Atay'ın başrollerini paylaştığı Sekizinci Aile dizisinin 2. sezon çekimleri Disney Plus'ın bütçe engeline takılarak tamamen iptal edildi.

Hazal Kaya Ve Ali Atay'lı Sekizinci Aile'den Kötü Haber!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-06-2026 17:15

Türk televizyon ve dijital yayın dünyasının en sevilen gerçek hayatta da evli olan popüler çifti Hazal Kaya ile Ali Atay'ı aynı projede buluşturan ilk dizi olma özelliği taşıyan Sekizinci Aile izleyicilerini kahredecek bir haberle gündeme geldi. Dün itibarıyla yeni sezon için motor demesi ve çekimlerin başlaması heyecanla beklenen dev kadrolu komedi dizisinden son dakika iptal kararı geldi. Dijital platformun küresel yönetiminden çıkan bu karar dizi dünyasında adeta şok etkisi yarattı.

Hazal Kaya ile Ali Atay çiftini buluşturan ilk dizi olan Sekizinci Aile'nin dün 2. sezon çekimlerinin başlaması planlanıyordu. Ancak Normal Film ile 25 Film'in ortaklaşa hayata geçirdiği dev kadrolu komedi dizisinin yeni sezonu bütçe engeline takıldı. Dizinin yeni sezon planları iptal edildi.

Küresel Yönetimden Bütçe Engeli

İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan ve Basmacıgil ailesinin maceralarını ekrana taşıyan yapımın devam etmesi için her şey hazırdı. Ancak ekonomi ve artan yapım maliyetleri projenin önüne adeta bir duvar ördü.

Artan prodüksiyon ve oyuncu maliyetlerini Disney Plus'ın global yönetiminin onaylamadığı bu nedenle de projenin şimdilik tek sezonda kaldığı öğrenildi.

Şükran Ovalı Kadroya Dahil Olmuştu

Yeni sezon için senaryo çalışmaları tamamlanan ve kadrosunu daha da güçlendiren dizide hikayeye yön verecek çok önemli bir transfer de gerçekleşmişti.

Basmacıgil'in yeni maceraları seyirciyle buluşmasının planlandığı dizinin yeni sezonuna Şükran Ovalı rakip ailenin kızı Ceylan rolüyle katılmıştı.

Şükran Ovalı'nın gelişiyle birlikte komedinin ve rekabetin dozunun artacağı yeni bölümlerin çekilmesine saatler kala Disney Plus'ın bütçe kısıtlaması nedeniyle kapıyı kapatması tüm ekibi ve oyuncuları büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Projenin başka bir platforma transfer olup olmayacağı ya da tamamen rafa mı kaldırıldığı ise şimdiden merak konusu oldu.

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