Hazal Kaya, Çeşme’de çocuklarıyla keyifli anlar yaşadı

Hazal Kaya çocuklarıyla denizde oynarken magazin muhabirleri tarafından görüntülendi. İşte o anlar...

Hazal Kaya, Çeşme’de çocuklarıyla keyifli anlar yaşadı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-09-2024 09:27

Yaz sezonunu Çeşme’de çocuklarıyla birlikte geçiren ünlü oyuncu Hazal Kaya, genellikle Çiftlikköy’ü tercih etse de geçtiğimiz günlerde Alaçatı’da keşfettiği bir plajda denize girerken görüntülendi.

Kaya, oğlu Fikret Ali ve kızı Leyla Süreyya ile keyif dolu anlar yaşarken, eşi Ali Atay’ın da orada olduğu fakat gün boyunca mekânın içinde kalıp denize girmediği görüldü.

Çocuklarıyla oldukça neşeli vakit geçiren Hazal Kaya, bakıcılarının da yardımıyla hem kızı hem de oğluyla ilgilenerek renkli görüntüler sergiledi.

Özellikle minik kızı Leyla Süreyya ile oynarkenki mutlu halleri, çevredeki herkesin beğenisini kazandı.

Görenler, güzel oyuncunun neşeli hallerine "Maşallah" demekten kendini alamadı.

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