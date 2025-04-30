Hazal Filiz Küçükköse New York’ta Dünya Yıldızlarıyla Buluştu!

Hazal Filiz Küçükköse, dünyaca ünlü bir markanın özel davetlisi olarak ABD'ye gitti. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan başarılı oyuncu, New York’ta gerçekleşen prestijli bir lansmanda, dünya yıldızlarıyla aynı karede yer aldı.

Emily Ratajkowski ve Sydney Sweeney ile Aynı Karede

Ünlü davette dikkat çeken isimler arasında model Emily Ratajkowski ve oyuncu Sydney Sweeney de vardı. Hazal Filiz Küçükköse, bu iki Amerikalı yıldızla aynı karede yer aldı. Söz konusu poz, oyuncunun Instagram hesabında büyük ilgi gördü. Paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları Küçükköse’nin güzelliği, zarafeti ve duruşuna övgüler yağdırdı.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

37 yaşındaki oyuncunun Emily Ratajkowski ve Sydney Sweeney ile birlikte yer aldığı kare, kısa sürede sosyal medyada gündem haline geldi. Takipçileri, “Hollywood yıldızları arasında parlayan Türk”, “Zarafetiyle büyüledi”, “Güzelliğiyle fark yaratıyor” gibi yorumlarla beğenilerini dile getirdi.

Televizyon Kariyeriyle Dikkat Çekmişti

Hazal Filiz Küçükköse, kariyerine birçok önemli diziyle damga vurdu. ‘Deniz Yıldızı’, ‘Beni Affet’, ‘Günahkar’, ‘Kara Sevda’, ‘Rüya’, ‘Zemheri’ ve ‘Mehmet Bir Cihan Fatihi’ gibi yapımlarda rol aldı. Son olarak 'Üvey Anne' dizisinde ekranlara gelmişti. Oyuncunun bu uluslararası davete katılması, kariyerinde yeni bir dönemin habercisi olarak yorumlandı.