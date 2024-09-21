Hazal Filiz Küçükköse ikizini ilk kez paylaştı

Yapımcılığını BBO Yapım, Mahperi Altun Uçar ve Şafak Bakkalbaşıoğlu'nun üstlendiği, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler, 3. yılıyla ekrana gelmeye devam ediyor.  Ceyda Düvenci, oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'yi konuk etti. Küçükköse, tek yumurta ikizi olduğunu ve kardeşi Deniz'i ilk kez Bambaşka Sohbetler'de açıkladı. 

Hazal Filiz Küçükköse ikizini ilk kez paylaştı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-09-2024 12:58

 

"KENDİMİ HİÇ FİLİZ HİSSETMİYORUM"

4 kardeş olduklarını ve ailede herkesin 2 ismi olduğunu belirten Hazal Filiz Küçükköse, çocukluğundan üniversite yıllarına kadar ailesinin kendisine Filiz diye hitap ettiğini belirterek "Üniversitede Hazal ismini kullanmaya başladım ve bana bu ismin daha iyi geldiğini hissettim" dedi. Küçükköse ilginç bir de cümleye imza attı:  "Kendimi hiç Filiz hissetmiyorum" dedi. 

TEK YUMURTA İKİZİYMİŞ

Hazal Filiz Küçükköse, Ankara'da yaşayan ve 2 çocuk annesi olan ikizi Deniz'i ilk kez paylaştı. Tek yumurta ikizi olan kardeşler, çocukken hiç ayırt edilemiyorlarmış. Kardeşiyle benzerliği için  "Kimi zaman küpelerimizden ayırıyorlardı bizi, öbür yarım gibiydi" diyen Hazal Filiz Küçükköse, "Ben üniversiteyi kazandım, o evlendi ve yolumuz ayrıldı" açıklaması yaptı. 

Mentorum "Babam ve Abim"

Hazal Filiz Küçükköse, doktor olan abisi ve babasının hayattaki mentorleri olduğunu da sözlerine ekledi. 

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