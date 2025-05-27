Hazal Çağlar ve Samet Akaydın’dan Evlilik Kararı! Aşkın İmzaya Giden Yolculuğu

Hazal Çağlar, oyunculuk kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çekmeye başladı. Son olarak, kalbini milli futbolcu Samet Akaydın’a kaptıran güzel oyuncu, aldığı evlilik teklifiyle gündeme bomba gibi düştü. Çift, romantik anlarını sosyal medyada paylaşınca takipçileri adeta mest oldu.

Aşkları İlk Kez Belgelenmişti

29 yaşındaki Hazal Çağlar ile 31 yaşındaki milli futbolcu Samet Akaydın’ın aşkı kısa süre önce ortaya çıkmıştı. İlk kez geçtiğimiz haftalarda birlikte görüntülenen ikili, bu ana kadar ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Ancak aşklarını daha fazla gizlemeyen çift, sosyal medya üzerinden ilk pozlarını paylaşarak aşklarını ilan etti.

Teklifte Romantizm Zirvede

Çaykur Rizespor’da forma giyen Samet Akaydın, birlikte geçirdikleri zaman boyunca aşklarını perçinleyen romantik bir adım attı. Ünlü futbolcu, sevgilisi Hazal Çağlar’a evlilik teklifi etti. Romantik atmosferde gerçekleşen teklif karşısında genç oyuncu gözyaşlarını tutamadı. Heyecanla “Evet” diyen Hazal Çağlar’ın bu cevabı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Takipçileri Tebrik Mesajlarına Boğdu

Teklifin ardından çift, en özel anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. İkilinin mutluluğu adeta ekranlara taştı. Takipçileri yorumlara “Çok yakışıyorsunuz”, “Mutluluklar” ve “Masal gibi aşk” notlarını düşerek genç çifti kutladı. Hazal Çağlar’ın sade tarzı ve doğal güzelliği de dikkatlerden kaçmadı.

Düğün Hazırlıkları Başlıyor

Bu güzel gelişmeyle birlikte gözler şimdi çiftin düğün planlarına çevrildi. Henüz tarih belli olmasa da, hayranları şimdiden bu özel gün için geri sayıma başladı. Hazal Çağlar ve Samet Akaydın, şimdiden yılın en çok konuşulan çiftlerinden biri olmayı başardı.