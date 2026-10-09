Haysiyet'in Setinde Korku Dolu Anlar: Doğukan Güngör El Freni Unutulan Kamyonu Durdurdu!

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken Haysiyet dizisinin setinde yaşanan korku dolu ama bir o kadar da aksiyon filmlerini aratmayan olay kamera arkası görüntüleriyle ortaya çıktı. Başarılı oyuncu Doğukan Güngör dizinin çekimleri sırasında el freni unutulan bir kamyonun hareket etmesiyle birlikte adeta ölümle burun buruna geldi. Kaymaya başlayan "Uğurum 58" plakalı kamyonu durdurabilmek için ani bir refleksle aracın camından içeri giren ünlü oyuncunun o anları set ekibine heyecan dolu dakikalar yaşatırken sosyal medyada da kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.

Başarılı Oyuncu Doğukan Güngör'ün Kariyer Yolculuğu

1 Temmuz 1996 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Doğukan Güngör oyunculuk eğitimini Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı. Kariyerine tiyatro sahnesinde adım atan genç ve yetenekli oyuncu kısa süre içinde televizyon projelerinin aranan yüzlerinden biri haline geldi. Meryem, Sen Anlat Karadeniz ve Zümrüdüanka gibi dizilerde sergilediği performanslarla dikkatleri üzerine çeken Güngör, asıl büyük çıkışını Show TV ekranlarında fırtınalar estiren Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Fatih Ünal karakteriyle yakaladı.

Geniş bir hayran kütlesine ulaşan ve her projesiyle adından söz ettiren başarılı oyuncu dijital ve televizyon dünyasında ses getiren yapımlardan biri olan Kanal D'nin iddialı dizisi Haysiyet ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Oyunculuk performansının yanı sıra setteki özverili ve çalışkan halleriyle de tanınan Güngör bu kez oyunculuk yeteneğiyle değil set arkasında yaşadığı şoke edici bir olayla gündeme geldi.

El Freni Unutulan Kamyon Hareket Etti: Sette Korku Dolu Anlar

Haysiyet dizisinin çekimleri esnasında yaşanan olay set ekibine ve izleyenlere adeta nefes tutturan anlara sahne oldu. Edinilen bilgilere göre çekimler sırasında dizide kullanılan ve "Uğurum 58" olarak bilinen kamyonun el freninin çekilmesi unutuldu. Eğimli zeminde bir anda kaymaya ve hareket etmeye başlayan ağır tonajlı aracı fark eden Doğukan Güngör büyük bir panik yaşamak yerine saniyelik bir refleksle harekete geçti.

Aracın başıboş bir şekilde ilerleyerek bir kazaya sebep olmasını ya da sete zarar vermesini önlemek isteyen ünlü oyuncu hareket halindeki kamyonun camından içeriye doğru hamle yaptı. Saniyelerle yarışılan o anlarda kamyonun kabinine girmeyi başaran Güngör aracı güvenli bir şekilde durdurmayı başardı.

Kamera Arkası Görüntüleri Sosyal Medyada Viral Oldu

Yaşanan bu nefes kesen anlar set ekibinin kaydettiği kamera arkası görüntüleriyle gün yüzüne çıktı. Sosyal medyada hızla yayılan videolar kısa sürede binlerce izlenme ve yorum alarak gündemin zirvesine oturdu. Hayranları Doğukan Güngör'ün refleksini ve cesaretini överken bir yandan da oyuncunun ucuz atlattığı tehlike nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. Aksiyon filmi sahnelerini aratmayan bu gerçek set kazası magazin kulislerinde uzun süre konuşulacağa benziyor.