Haysiyet Dizisinde Yeni Transfer: Elifcan Ongurlar Kadroya Katıldı

Kanal D ekranlarında yeni yayın döneminde izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Haysiyet dizisi, modern bir Yaprak Dökümü uyarlaması olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Süreç Film imzasını taşıyan bu iddialı projenin hazırlık süreçleri tüm hızıyla devam ediyor. Senaryosunu Leyla Uslu Oter’in kaleme aldığı yapımın yönetmen koltuğunda ise Eda Teksöz oturuyor. Dizinin oyuncu kadrosuna dahil olan yeni isimler, projenin şimdiden merakla beklenmesine neden oluyor.

Elifcan Ongurlar Kadroya Dahil Oldu

Başarılı oyuncu Elifcan Ongurlar, dizinin en kritik karakterlerinden biri için yapım ekibiyle anlaşma sağladı. Ongurlar, hikayede Suzan karakterine hayat verecek. Karlıova ailesi içerisinde yer alacak olan Suzan, ailenin gelini rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Karakterin hikaye içerisindeki duruşu ve yaratacağı etkiler, Türk televizyon tarihinin unutulmaz karakterlerinden biri olan Ferhunde’ye benzetiliyor. Ongurlar’ın sergileyeceği performansın, dizideki tansiyonu sürekli yüksek tutması bekleniyor.

Başrollerde Genç ve Usta İsimler Buluşuyor

Dizinin erkek başrol oyuncusu olarak, son dönemde yıldızı parlayan Doğukan Güngör ile anlaşıldı. Güngör, hikayenin merkezindeki Mehmet karakterini canlandıracak. Ailenin babası olan Sadık karakteri için ise usta aktör Kerem Alışık ile görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Alışık’ın kadroya dahil olması durumunda, dizinin oyuncu kadrosu tam bir yıldızlar geçidine dönüşecek. Modern kurgusuyla klasik bir aile dramını birleştiren yapım, şimdiden yeni sezonun en güçlü adayları arasında gösteriliyor.

Karlıova Ailesinin Büyük Sınavı

Haysiyet dizisi, bir ailenin değerlerini, çatışmalarını ve sarsılan düzenini günümüz perspektifiyle ekrana taşıyacak. Geçmişin izleri ve modern dünyanın zorlukları arasında kalan aile bireylerinin hikayesi, izleyiciyi derin bir sorgulamaya itecek. Özellikle Suzan karakterinin aile içindeki dengeleri nasıl değiştireceği ve Mehmet’in bu süreçteki mücadelesi ana ekseni oluşturacak. Projenin çekimlerinin yakın zamanda başlaması planlanıyor.