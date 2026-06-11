Hayranı Kalabalığın İçinden Bağırdı: "Kutsi Ela'yı Neden Bıraktın?"

Türk televizyon tarihinin en çok tekrarlanan ve her yayınıyla izleyiciyi ekrana kilitleyen efsane yapımı Doktorlar, üzerinden yıllar geçse de gündemdeki yerini koruyor. Dizide hayat verdiği "Beyin Cerrahı Levent Atahanlı" rolüyle hafızalara kazınan ünlü şarkıcı ve oyuncu Kutsi sahne aldığı bir konserde hayranından gelen soru üzerine yıllar süren sessizliğini bozdu. 2006-2011 yılları arasında yayınlanan Doktorlar dizisinde Levent Atahanlı karakterini canlandıran Kutsi bir konser sırasında bir hayranının "Ela'yı neden bıraktın?" sorusuyla karşılaştı. Ünlü ismin verdiği yanıt ise sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Reytingleri Altüst Eden Efsane Dizi

Yayınlandığı dönemde sokakları boşaltan hastane koridorlarını ve doktorluk mesleğini bir nesle sevdiren yapım Türk televizyonculuğunda adeta bir dönüm noktası olmuştu. Doktorlar dizisi 2006-2011 yılları arasında yayınlandı. Dizi yayınlandığı ilk anlardan itibaren büyük beğeni kazanmış ve reytingleri altüst etmişti. Dizide yer alan karakterler de ilgiyle takip edildi.

Nikah Masasında Bırakılan Ela Unutulmadı

Dizinin finalinin üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen senaryodaki en dramatik kırılma noktası izleyicinin hafızasından silinmedi. O sahne yıllar sonra gündeme geldi. Dizinin senaryosundaki bir sahne seneler sonra Kutsi'ye konserde bir hayranı tarafından soruldu ve tekrar gündeme geldi. Evlenmekten vazgeçmişti; dizide canlandırdığı Levent Atahanlı karakteriyle hatırlanan Kutsi dizinin bir sahnesinde Yasemin Ergene'nin canlandırdığı Ela karakteriyle evlenmekten vazgeçmişti. Bu sahne diziye damga vurmuş ve hayranlarının dikkatini çekmişti. Yaklaşık 15 yıl önce yayınlanan dizideki bu sahne bugün ünlü şarkıcı Kutsi'ye bir hayranı tarafından soruldu.

Niye Beni Suçluyorsun?

Konser alanını dolduran binlerce kişinin önünde nostaljik bir hesaplaşma yaşayan ünlü sanatçı mikrofondan yükselen o meşhur soruya esprili ama sitemkar bir yanıt verdi. Konseri sırasında bağıran bir hayranı "Ela'yı neden bıraktın?" sorusunu kalabalıklar içinden yöneltti. "O sahne yüzünden 20 yıldır beddua işitiyorum" diyen Kutsi şaşırtan bir cevap verdi. Kutsi "Ama bu bir soru değil ki bu bir başlık. Niye beni suçluyorsun? Onu Levent'e soracaksın. Ama zor bir sahneydi. O sahne yüzünden 20 yıldır beddua işitiyorum" ifadelerini kullandı.

Ela ve Zenan'ın Gerçek Hayattaki Kadim Dostluğu

Dizideki çalkantılı aşkların aksine set ortamında kurulan arkadaşlıklar zamana meydan okumaya devam ediyor. Dizinin iki ikonik karakteri kameralar kapandıktan sonra da birbirlerinin hayatından çıkmadı. 2006 yılında ekranlara gelen ve bir döneme damga vuran Doktorlar dizisinde Ela karakterine hayat veren Yasemin Ergene ile Zenan rolüyle hafızalara kazınan Melike Güner dizinin ardından da dostluklarını sürdürmeye devam ediyor. Yakın arkadaş oldukları bilinen ikili fırsat buldukça bir araya gelerek hasret gideriyor. Dostluklarıyla kıskandıran ikili, son olarak Melike Güner'in 47. yaş günü kutlamasında bir araya gelmişti.