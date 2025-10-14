Hayatımın En Büyük Hatasıydı: Survivor Efecan Dianzenza Eski Eşi Duygu Çavdar'dan Özür Diledi

Hayatımın En Büyük Hatasıydı: Efecan Dianzenza Eski Eşi Duygu Çavdar'dan Özür Diledi

Survivor 2025 macerasının sonlanmasının ardından Efecan Dianzenza ve Yağmur Banda arasında gizli bir aşk yaşandığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu haberlerin ardından Efecan, sekiz yıllık eşi Duygu Çavdar'dan beş ay önce resmen boşanmıştı. Şimdiyse Dianzenza, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla dikkat çekti. Hayatının hatasını yaptığını itiraf eden Efecan Dianzenza, eski eşinden ve kendisini seven herkesten samimiyetle özür diledi.

Yaşanan Kriz ve Boşanma Süreci

Survivor sonrası ortaya çıkan iddialar, Efecan ve Duygu Dianzenza'nın 16 yıllık ilişkilerini bitirdi. İddiaların yayılmasının ardından Duygu Dianzenza, sosyal medya hesaplarından eşiyle olan tüm fotoğraflarını kaldırdı. Ardından Duygu Çavdar resmi boşanma açıklamasını yaparak, "Efecan Dianzenza ile olan 16 yıllık ilişkimiz, 8 yıllık evliliğimizi bugün resmi şekilde sonlandırdık" ifadelerini kullandı. Özellikle bir kızları olduğu için konu hakkında daha fazla konuşmak istemediğini de belirtti.

Yağmur Banda ise hakkındaki iddiaların asılsız ve maksatlı olduğunu söyleyerek, "Hayatım üzerinden gündem yaratılmasını kabul etmiyorum" şeklinde sert bir dille açıklama yapmıştı. Banda, kendisine yöneltilen tüm ithamları ve haksız yorumları şiddetle reddettiğini de eklemişti.

Efecan’dan Aylar Sonra Gelen Büyük İtiraf

Aldatma iddiaları ve boşanmanın ardından aylar geçti. Efecan Dianzenza nihayet sessizliğini bozdu. Instagram hesabından peş peşe videolar yayımlayan Efecan, yaşadığı derin pişmanlığı dürüstçe anlattı. "Hayatımın en büyük hatasını yaptım" diyen Dianzenza, şu an terapi görmeye başladığını da hayranlarıyla paylaştı.

Açıklamasına nereden başlayacağını bilemediğini belirterek başlayan Efecan, içindeki büyük yıkımı dile getirdi. "Belki dışarıdan bana bakınca hiçbir şey olmamış gibi davrandığımı düşündünüz" dedi. Oysa içinde çok büyük bir yıkım ve pişmanlık taşıdığını vurguladı. Ardından, "Canımdan çok sevdiğim kadını, 16 yıllık ailemi kırdım, dağıttım" itirafında bulundu.

Terapide Gelen Farkındalık ve Özür

Efecan Dianzenza, uzun yıllar terapiyi reddettiğini anlattı. Kendisinin her şeyi halledebileceğini düşünen biri olduğunu söyledi. Ancak, aslında içinde büyük bir volkanın biriktiğini fark etti. "İlk kez terapiste gittiğimde yalnızca 'İmdat!' diyebildim" sözleriyle yaşadığı çaresizliği gözler önüne serdi. Asıl savaşın dışarıda değil, kendi içinde olduğunu anladığını ekledi. Küçük çocuğuyla yüzleşmek, hayatındaki en acı fakat en dönüştürücü süreç olarak niteledi.

Ailesini geri kazanmak için büyük bir çaba gösterdiğini de belirtti. Duygu Çavdar gibi bir kadını bu dünyada görmediğini, onun kendisinin her şeyi olduğunu söyledi. "En başta Duygu'dan, ailemden, dostlarımızdan ve bizi seven herkesten özür diliyorum" dedi. Tek varlığının ailesi olduğunu ve onları geri kazanmak için mücadele edeceğini kararlılıkla dile getirdi. Yaşadığı süreçten önemli dersler çıkardığını ifade etti. Hatalarını ve geçmişini görmek cesaret ister, bu cesaret bende var diyerek sözlerini noktaladı. Artık yeni bir sayfa açtığını ve herkesin değiştiğini göreceğine inandığını sözlerine ekledi.