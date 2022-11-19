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Gecce Magazin Haberleri

'Hayat Bugün'ün yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

Show TV’nin yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, NBCUniversal Formats ve Universal Television’un başarılı dizisi ‘New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlaması olan “Hayat Bugün”ün yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Suzan’ın bir panoya yazdığı “domino nakil zinciri” şemasının dikkat çektiği tanıtımda Barış heyecanla tedavisinin başlamasına hazır olduğunu söylüyor. Doktor Azra, acil bölümünde Mert’e ilanı aşk ederken, Derin ve Aras arasında kıskançlık rüzgarları esmeye devam ediyor. Hisarönü Hastanesi doktorlarının şoke olduğu anlar izleyicide merak uyandırırken yeni bölümde neler yaşanacağı heyecanla bekleniyor.

'Hayat Bugün'ün yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 19-11-2022 16:43

HAYAT BUGÜN’ÜN BEŞİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Hisarönü Hastanesi’ne muhteşem bir dönüş yapan Dekan, hastaneye borcu olan hastalara icra takibi başlatabilmek için Barış’tan imza istedi. Barış ise buna karşı çıkarak başka bir çözüm yolu buldu. Takas usulü ile hastaların borçlarını kapatacağını söyledi. Borcu olan hastaları tek tek hastaneye çağırıp görüşen Barış, Hisarönü için yapabilecekleri bir hizmet karşılığında borçlarının silineceğini söyledi. Kimisi tesisat işlerini yaparak, kimisi ise lobinin duvarına bir resim yaparak borcunu öderken, Barış “önce insan” diyen bir başhekim olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Derin, Aras’ın Mert’i kıskandığını öğrenirken ikili arasında bu bölümde sürpriz yakınlaşma yaşandı ancak Aras, en yakın arkadaşını kaybetmeyi göze alamadı. Aras’ın geri adım atması Derin’in kafasını karıştırdı. Hastane için çok önemli bir gece olan bağış balosu hareketli geçti. Ceza infazdaki bir hastaya, gardiyanın sakinleştirici verdiğinden şüphelen Aras kendini tehlikeye attı. Andaç, Ali Haydar’ın oğlunu baloya çağırdı ancak baba oğul arasındaki krizden haberi yoktu. Balo gecesinde sahneye çıkan Elçin, babasına olan kırgınlığını ve öfkesini herkesin gözü önünde dile getirdi. Barış bir yandan hastanedeki sorunlara yetişmeye çalışırken bir yandan da baloya katılan iş insanlarından bağış toplamalıydı. Barış hastanedeki sorunlarla uğraşmaktan baloya katılanlarla ilgilenemese de Suzan yardımına yetişti. Barış’ın hastane için yaptıklarını, insanlar için nasıl canla başla çalıştığını anlatan Suzan kalpleri kazandı. Hisarönü Hastanesi için yüklü bir miktarda bağış toplandı. Günün sonunda balo salonunda Gizem’i dansa kaldıran Barış, kanser olduğunu açıkladı.

Hayat Bugün’ün yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, uyarlama senaryo Ayça Üzüm ve Cansu Çoban tarafından kaleme alınıyor. Dizinin başrolünde ise Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol gibi başarılı isimler yer alıyor.  

‘Hayat Bugün’ yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Hayat Bugün’ün 6. Bölüm Tanıtımı;

 

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