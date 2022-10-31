'Hayat Bugün'de sürpriz isim!

Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, Show TV ekranlarında ilgiyle izlenen NBCUniversal Formats ve Universal Television’un başarılı dizisi ‘New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlaması olan “Hayat Bugün” ün kadrosuna deneyimli isim Hamdi Alkan dahil oldu.

Setin ilk gününden çekilen fotoğraflar basınla paylaşılırken Alkan, Başhekim Barış Güvener’in( Ulaş Tuna Astepe) telefonlarını bir türlü açmadığı kim olduğu merak edilen Kemal Kuyucu karakterine hayat verecek. Dekan’ın Hisarönün’de Doç. Dr. Barış tarafından gerçekleştirilen yenilikleri nasıl karşılayacağı şimdiden heyecan yarattı.

Bölümün bir diğer sürprizi ise Açelya Akkoyun’un da konuk oyuncu olarak Hayat Bugün’de yer alması. Sevilen isim bölümde işleri yokuşa süren hasta yakını olarak karşımıza çıkacak.

Başarılı kadrosu samimi anlatımı ve sürükleyici senaryosu ile Hayat Bugün 2 Kasım Çarşamba akşamı Show’tv’de.