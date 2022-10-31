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Gecce Magazin Haberleri

'Hayat Bugün'de sürpriz isim!

Hamdi Alkan, Hayat Bugün dizisinin kadrosuna dahil oldu.

'Hayat Bugün'de sürpriz isim!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 31-10-2022 12:40

Yapımını  O3 Medya’nın üstlendiği, Show TV  ekranlarında ilgiyle  izlenen  NBCUniversal Formats ve Universal Television’un başarılı  dizisi   ‘New Amsterdam'ın  uluslararası ilk uyarlaması  olan “Hayat Bugün” ün kadrosuna deneyimli isim Hamdi Alkan dahil oldu.

Setin ilk gününden çekilen fotoğraflar basınla paylaşılırken Alkan, Başhekim Barış Güvener’in( Ulaş Tuna Astepe) telefonlarını  bir türlü açmadığı  kim olduğu merak edilen Kemal Kuyucu karakterine hayat   verecek.   Dekan’ın   Hisarönün’de   Doç.   Dr.   Barış   tarafından   gerçekleştirilen   yenilikleri   nasıl karşılayacağı şimdiden heyecan yarattı.

Bölümün bir diğer sürprizi ise Açelya Akkoyun’un da konuk oyuncu olarak Hayat Bugün’de yer alması. Sevilen isim bölümde işleri yokuşa süren hasta yakını olarak karşımıza çıkacak.

Başarılı kadrosu samimi anlatımı ve sürükleyici senaryosu ile Hayat Bugün 2 Kasım Çarşamba akşamı Show’tv’de.

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