Hayallerinizi Ertelemeyin! IBAN'a 50.000 TL Yattı Hemen Bakın

Akbank hamle üzerine hamle yapmaya ve müşteri sayısını arttırmaya devam ediyor. Paraya ihtiyacı olan vatandaşı yakından ilgilendiren gelişmeler mevcut. Bu kapsamda en yakın Akbank şubesine giderek ya da mobil uygulama ve internet bankacılığı aracılığı ile hemen başvurunuzu yapabilirsiniz.

Hayat şartlarının Zorlu mücadelesinin devam ettiği günümüzde bazen beklenmedik olaylar sonrasında harcamalarımız artabilir ya da acil ihtiyaçlar ortaya çıkabilmektedir. Böyle durumlarda nakit sıkıntısı yaşayan vatandaş Özellikle de Bankaların sunduğu Kredi fırsatlarını araştırmaya başlamaktadır.

Merkez Bankası'nın aldığı kurallar gerekçesiyle artık Kredi çekmek de zorlaşmış iken gerek vade sayısı gerekse de faiz oranlarında artış yoluna gidilmiştir. Bu durum kredi kullanmak isteyen vatandaşın karşısına zorlukları çıkarmaya Başlamış bulunmaktadır. Yükselen Faizler Kredi taksitlerini daha yüksek meblağda ödenmesine sebep olmuş bulunmaktadır. Bu durumda gelirlerde geçici bir düşüş yaşanmasına sağlamaktadır.

Hal bu iken Akbank yeni düzenlediği kampanya kapsamında 3 ay ertelemeli 50.000 TL kredi imkanı devreye girmiş bulunmaktadır. Düzenlenen kampanya kapsamında ihtiyacınız olan nakit ödemeyi anında alabilir ve geri ödemelerini ise 3 ay erteleyerek ödemeye başlayabilirsiniz. Öte yandan esnek ödeme planı ile birlikte geri ödeme planını da kendiniz belirleyerek bütçenizi rahatlatabilirsiniz. 50.000 TL kredi banka tarafından ihtiyaç kredisi çerçevesinde vatandaşa sunulmaktadır. Borçlarınızı kapatmak, eğitim masraflarınızı gidermek, tatil yapmak, bir şey alıp satmak amacıyla ihtiyaç kredinizi istediğiniz amaç doğrultusunda kullanabilirsiniz.

Akbank 3 ay ertelemeli 50.000 TL kredi almak için ise başvuru şartları bankanın resmi internet sitesinde açıklanmış bulunmaktadır. Akbank'ın internet sitesi üzerinden kredi başvuru formunu doldurarak ya da en yakın Akbank şubesine giderek başvurunuzu oluşturabilirsiniz. Başvurunuzun onaylanması sonrasında paranız hesabınıza anında aktarılacaktır. Akbank 3 ay ertelemeli 50.000 TL kredi kullanabilmek için banka tarafından birkaç teyit belgesi istenmektedir. Nüfus cüzdanı, gelir belgesi, ikamet belgesi gibi gelirinizi ya da yaşadığınız yeri ispatlayan belgeleri sunmanız durumunda anında 50.000 TL krediden faydalanabileceksiniz. Akbank 3 ay ertelemeli 50.000 TL kredinin geri ödemesini kendi belirleyeceğiniz şekilde yapabilirsiniz.