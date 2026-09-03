Gül Onat Yeniden Ameliyat Masasında! Sağlık Durumu Üzdü

Usta oyuncu Gül Onat, bir süredir devam eden sağlık mücadelesinde yeni bir operasyon geçirdi. Pankreas kanseri tedavisi gören 72 yaşındaki oyuncu, yaşadığı son gelişmeyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Onat, bir süredir sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri sevenlerine kendisi anlatıyor. Daha önce kemoterapi süreci nedeniyle saçlarını kestirdiğini paylaşan oyuncu, bu kez böbrek yollarıyla ilgili geçirdiği operasyonu duyurdu.

Böbrek Yollarındaki Tümörler Nedeniyle Ameliyat Oldu

Gül Onat, yaptığı paylaşımda böbrek yollarında büyüyen tümörler nedeniyle yeni bir operasyon geçirdiğini söyledi. Doktorların daha önce bu nedenle stent taktığını belirten oyuncu, tedavisinin devam ettiğini de anlattı.

Onat, “Dün yine böbrek yollarından bir ameliyat oldum” diyerek son durumunu takipçilerine aktardı. Hastanede tomografi çekildiğini ve işlemlerle ilgilendiğini söyleyen oyuncu, nefrostominin de çıkarılmasını beklediğini ifade etti.

Yaşadığı tüm bu zorlu sürece rağmen Onat’ın moralini yüksek tutmaya çalışması ise dikkat çekti.

“Kuyruğu Dik Tutuyorum”

Gül Onat, sevenlerinin endişelenmemesi için de özellikle mesaj verdi. “Merak etmeyin, kuyruğu dik tutuyorum, tutmaya çalışıyorum en azından” diyen oyuncu, hayatın getirdikleri karşısında elinden geldiğince güçlü kalmaya çalıştığını söyledi.

Onat, bu günleri de mümkün olduğunca keyifli geçirmeye çalıştığını belirterek takipçilerine sevgilerini iletti. Mesajının sonunda ise herkese önemli bir hatırlatma yaptı: Sağlıklarını ihmal etmemelerini ve kendilerine çok dikkat etmelerini istedi.

Gül Onat’ın bu paylaşımı, hem sevenlerini üzdü hem de güçlü duruşuyla takdir topladı. Usta oyuncunun sağlık sürecinin nasıl ilerleyeceği ise takipçileri tarafından yakından takip ediliyor.