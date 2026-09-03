Hadise Konserde Bir Anda Sahneden İndi! O Anlar Olay Oldu

Hadise, 2 Eylül akşamı Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluştu. Kapalı gişe gerçekleşen konserde enerjisiyle yine sahneyi dolduran ünlü şarkıcı, bir anda tüm dikkatini seyirciler arasındaki genç bir hayranına çevirdi.

Şarkısını söylediği sırada yürüme güçlüğü çeken engelli bir gencin ağladığını fark eden Hadise, performansına ara verdi. Hiç düşünmeden sahneden aşağı inen sanatçı, doğrudan hayranının yanına gitti.

Hadise Hayranını Yalnız Bırakmadı

Genç hayranının yanına ulaşan Hadise, önce ona sımsıkı sarıldı. O sırada yaşananlar konser alanındaki herkesi duygulandırırken, sanatçının hayranıyla yakından ilgilenmesi de büyük alkış aldı.

Hadise daha sonra genç hayranıyla birlikte fotoğraf çektirdi. Ancak gecenin en tatlı anı bununla da sınırlı kalmadı. Genç hayranının Hadise’ye “Beni öp” diye seslenmesi üzerine ünlü şarkıcı bu isteği de geri çevirmedi.

“Beni Öp” Dedi Hadise Geri Çevirmedi

Hadise, genç hayranını yanağından öptü. Bu samimi anlar sırasında çevredeki seyirciler de ikilinin etrafında toplandı. Konser bir anda şarkılardan çok bu güzel buluşmayla konuşulur hale geldi.

Ünlü şarkıcının sahneden inerek genç hayranıyla ilgilenmesi, konser alanında bulunanlar tarafından büyük bir sevgiyle karşılandı. Hadise’nin o anlarda hiçbir şeyi önemsemeden hayranının yanına gitmesi, gecenin en akılda kalan görüntülerinden biri oldu.

Bursa’daki konserine müzik ve eğlence için gelen Hadise, geceyi aynı zamanda duygusal bir anıyla tamamladı. Sahnedeki performansının yanı sıra hayranına gösterdiği bu sıcak yaklaşım da konserin en çok konuşulan detaylarından biri oldu.