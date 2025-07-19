Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar Bodrum Tatiline Başladı

Ünlü oyuncu Hatice Şendil ve yapımcı eşi Burak Sağyaşar, yaz tatiline Bodrum’da başladı. Evliliklerinde 10 yılı geride bırakan ünlü çift, tatil sezonunu Gündoğan’daki evlerinin iskelesinde açtı. Samimi halleri ve uyumlu tavırlarıyla dikkat çeken çift, tatil keyfini çıkarırken objektiflere yansıdı.

Evliliklerinde 10 Yıl Mutluluğu

2015 yılında nikâh masasına oturan Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar, evliliklerindeki 10. yılı kutluyor. Magazin dünyasında örnek çift olarak gösterilen ikili, iş ve özel yaşamlarında birbirlerine verdikleri destekle sık sık gündeme geliyor. Yoğun projelerle geçen sezonun ardından Bodrum’da dinlenmeyi tercih eden çift, tatilin tadını doyasıya çıkarıyor.

Deniz Keyfi ve Güneşlenme

Gündoğan sahilinde görüntülenen çift, günün tadını deniz ve güneşle çıkardı. Önce Hatice Şendil denize girerken, kısa bir süre sonra Burak Sağyaşar da Ege’nin serin sularına atladı. Çift, denizden birlikte çıkarak duş aldı ve şezlonglarına geçip güneşlenmeye devam etti.

Sosyal Medyada İlgi Çekiyor

Tatillerinden kareleri zaman zaman sosyal medyada paylaşan Hatice Şendil, doğal güzelliği ve fit görüntüsüyle hayranlarından övgü topluyor. Burak Sağyaşar ise tatilde eşiyle birlikte keyifli anlar geçirirken, çiftin samimi halleri sosyal medyada gündem oldu.

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