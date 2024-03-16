Hatay’da ‘TÜRKİYE’NİN ÇOCUKLARIYLA BULUŞMA’ etkinliği dünya şampiyonu kickbokscu başladı

11 ili yıkıcı şekilde etkileyen 6 Şubat 2023 tarihli depremin çocuklar üzerindeki etkilerini hafifletmek için ISKA Altın Kemer ve ilk türk WBC Altın kemer sahibi ünvanını alan Milli sporcu Orhan Karalioğlu ve kurucusu olduğu Golden Glory İstanbul ekibi, Hatay’da özel bir etkinlik düzenledi.

Hatay’da ‘TÜRKİYE’NİN ÇOCUKLARIYLA BULUŞMA’ etkinliği dünya şampiyonu kickbokscu başladı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 16-03-2024 14:29

Depremin çocuklar üzerindeki ağır yaralarını sarmak için ‘Türkiye’deki çocuklarla buluşuyoruz’ başlıklı sosyal projenin ilk başlangıcı Hatay ili oldu. Hatay yaşam spor merkezinde, Orhan Karalioğlu önderliğinde Golden Glory İstanbul Kickbox spor okulu çocuklara, sporun motivasyon ve iyileştirici gücüyle destek oldu.

Kısa bir tanışmanın peşinden, kickboks antrenmanı için ısınma hareketleri ve ardından 1 saat süren eğitime 100 çocuk katıldı. Hem eğlenen hem de kickboks hakkında bilgi sahibi olan çocukların yüzündeki gülümseme atmosferi değişmesin sağladı. Mutlu olan çocuklara organizasyon ekibi çanta, el bandajı, madalya gibi hediyelerle gönüllerini renklendirdiler.

Mutluluğun en güncel ve sağlıklı iletişim dilini kullanan Orhan Karalioğlu ve ekibi Hatay sonrası Malatya, Kahramanmaraş gibi depremi etkileyen illerde etkinliklere devam edecek.

Orhan Karalioğlu kimdir?

 

9 yaşından beri Taekwondo, Boks, Karate (kyokushin) ve Muay Thai gibi spor dalları ile ilgilenen Almanya Berlin doğumlu Türk milli sporcu, ISKA altın kemeri ve WBC Altın kemer sahibi ünvanını alan ilk Türk sporcudur. 2015 yılında beri İstanbul’da faaliyet gösteren Golden Glory İstanbul Kickbox spor okulu,  sayısız sporcu yetiştirmiştir.

 

11 ili yıkıcı şekilde etkileyen 6 Şubat 2023 tarihli depremin çocuklar üzerindeki etkilerini hafifletmek için ISKA Altın Kemer ve ilk türk WBC Altın kemer sahibi ünvanını alan Milli sporcu Orhan Karalioğlu ve kurucusu olduğu Golden Glory İstanbul ekibi, Hatay’da özel bir etkinlik düzenledi.

Depremin çocuklar üzerindeki ağır yaralarını sarmak için ‘Türkiye’deki çocuklarla buluşuyoruz’ başlıklı sosyal projenin ilk başlangıcı Hatay ili oldu. Hatay yaşam spor merkezinde, Orhan Karalioğlu önderliğinde Golden Glory İstanbul Kickbox spor okulu çocuklara, sporun motivasyon ve iyileştirici gücüyle destek oldu.

Kısa bir tanışmanın peşinden, kickboks antrenmanı için ısınma hareketleri ve ardından 1 saat süren eğitime 100 çocuk katıldı. Hem eğlenen hem de kickboks hakkında bilgi sahibi olan çocukların yüzündeki gülümseme atmosferi değişmesin sağladı. Mutlu olan çocuklara organizasyon ekibi çanta, el bandajı, madalya gibi hediyelerle gönüllerini renklendirdiler.

Mutluluğun en güncel ve sağlıklı iletişim dilini kullanan Orhan Karalioğlu ve ekibi Hatay sonrası Malatya, Kahramanmaraş gibi depremi etkileyen illerde etkinliklere devam edecek.

Orhan Karalioğlu kimdir?

9 yaşından beri Taekwondo, Boks, Karate (kyokushin) ve Muay Thai gibi spor dalları ile ilgilenen Almanya Berlin doğumlu Türk milli sporcu, ISKA altın kemeri ve WBC Altın kemer sahibi ünvanını alan ilk Türk sporcudur. 2015 yılında beri İstanbul’da faaliyet gösteren Golden Glory İstanbul Kickbox spor okulu,  sayısız sporcu yetiştirmiştir.

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